Brandenburg/H

Mehrere Kinder wurden am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Bauhofstraße an der Ecke zur Hausmannstraße verletzt. Dabei befanden sich 26 Kinder im Bus der Regiobus-Gesellschaft Potsdam-Mittelmark. Nach ersten Angaben erlitten acht Kinder und ein Erwachsener leichte Verletzungen.

Mercedes-Fahrerin übersah Bus

Dabei war ein Regiobus der Linie 560 auf dem Weg in Richtung Zentrumsring. Kurz vor der Hausmannstraße stand aber ein parkender Mercedes, der in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Beim Einfahren übersah die Fahrerin den Bus, der daraufhin in den PKW fuhr und diesen vor sich her schob. Dadurch kam es zum Crash mit einem weiteren Pkw. Die Schadenshöhe ist laut der Polizei noch nicht bekannt.

Der verunfallte Bus. Quelle: Christian Griebel

Die Mercedes-Fahrerin war alleine im Fahrzeug und wurde schwer verletzt ins städtische Klinikum gebracht. Der andere Fahrzeugführer ist aber unverletzt und konnte seinen Wagen selbstständig vom Unfallort entfernen. Der Busfahrer wurde von Sanitätern untersucht.

Verletzte Kinder kommen aus Potsdam

Betroffen sind Kinder der Katholischen Marienschule in Potsdam. Sie waren unterwegs von einem Tagesausflug in die Kirchmöseraner Ferienstätte St. Ursula. „Alle Kinder sind in guten Händen, die Eltern werden informiert“, sagte Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller während der Stadtverordnetenversammlung im Altstädtischen Rathaus.

Rettungsleitstelle informiert Angehörige

Die Verletzten werden aktuell in das städtische Klinikum Brandenburg an der Havel und in das Potsdamer Klinikum „ Ernst von Bergmann“ gebracht. „Die Informationen, welche Kinder wohin kommen, wird über die Rettungsstelle Brandenburg kommuniziert. Verlässliche Informationen sind in den nächsten Minuten zu erwarten“, sagt Guido Plank von der Polizei Brandenburg. Er empfiehlt Angehörigen, sich telefonisch an die 03381-6230 zu wenden.

Von André Großmann