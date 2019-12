Brandenburg/H

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag von drei Booten in Plaue hochwertige Bootsmotoren gestohlen. Sie montierten die Motoren von einem Fischerboot ab, das an einem Steg lag, und von zwei eingelagerten Booten. Die Täter beschädigten das Fischerboot schwer.

In Kirchmöser drangen Diebe in die Bootshalle eines Anglervereins ein. Sie montierten von zwei Booten die Motoren ab. Weil die Beute sehr schwer ist, geht die Polizei von mehreren Tätern aus. Es handelt sich um Motoren der Marke Yamaha F 80 mit 80 PS, Mercury F 50 und F 60.

Der Gesamtschaden liegt bei 15.500 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die Fahndung ist eingeleitet.

