Die Rathauskrise um die gescheiterte Kooperation von CDU, Freien Wählern (FW) und SPD spitzt sich weiter zu. Nach dem Ausstieg der aus dem Bündnis will jetzt die FDP die Hauptsatzung wieder ändern und den vierten Beigeordneten streichen lassen. In der SVV hat sie am Mittwochabend Erfolg.