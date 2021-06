Brandenburg an der Havel - In Brandenburg an der Havel bleibt die LGBT-Regenbogenfahne am Boden

Eklat im Hauptausschuss: Die Mehrheit aus CDU, FW und AFD hat sich gegen den von der LGBT-Szene initiierten Antrag der Linken gestellt, einmal im Jahr im Juni eine Regenbogenfahne zu hissen, die das Zeichen der häufig verfolgten Lesben und Schwulen ist. Nun wird Protest laut.