In der SPD Mitglied zu sein, ist angesichts der aktuellen bundesdeutschen Umfragewerte wohl nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Gut, wenn man es wenigstens mit Humor nehmen kann: „Ich beherrsche alle vier Rechenarten Addition, Subtraktion, Frustration und Resignation. Deshalb bin ich Ortsvereins-Kassierer“, schreibt beispielsweise Karsten Hinz auf Facebook.

Karsten Hinz (SPD). Quelle: privat

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Sagt jedenfalls der Volksmund. So hofft auch Bauchredner Marko Krause aus Wollin auf jede Menge Nachfeiern, wenn die strengen Corona-Regeln wieder deutlich gelockert werden. Als einer der gefragtesten Entertainer rund um Brandenburg hat er seit einem Jahr viele Goldene Hochzeiten, runde Geburtstage und Firmenpartys aus seinem Terminkalender streichen müssen. Krauses Trost für bessere Zeiten: So mancher Jubilar dürfte seiner Verwandtschaft vielleicht noch etwas schuldig sein.

Veranstalter Klaus Dölle sorgt sich um die Zukunft seiner Branche. Quelle: André Großmann

Mallorca-Partys wirken in Zeiten der Pandemie wie aus einem anderen Jahrzehnt. Trotzdem hängen in der Brandenburger Steinstraße noch Plakate für eine Feier am 14. März. Doch sie stammen aus dem Vorjahr, statt Ballermann-Hits bleibt die Stille. Veranstalter Klaus Dölle erinnert sich mit Wehmut. „Die letzte Party ist jetzt fast ein Jahr her. Ich wünsche mir, dass ich im Jahr 2021 noch Brandenburger tanzen sehe. Dafür brauchen wir aber Planungssicherheit von der Stadtpolitik, vielleicht helfen ja Schnelltests und Impfungen“, so der 32-Jährige. Bevor die Leute die Tanzfläche stürmen würde er übrigens „Wieder hier“ von Marius Müller-Westernhagen auflegen. „Dieses Lied beschreibt meine Gefühlslage ganz gut“, so Dölle.

Über die Vorstellungen der SPD-Bundestagskandidatin im hiesigen Wahlkreis über die Zukunft von Brandenburg an der Havel ist noch nicht viel bekannt. Aber seit dieser Woche wissen wir, dass Sonja Eichwede ein Fan von Michail Gorbatschow ist, auch wenn sie den Vornamen nicht ganz richtig schreibt. Als neun Jahre altes Kind lernte die heute 33 Jahre alte Eichwede den in dieser Woche 90 Jahre alt gewordenen Meister der Perestroika 1997 kennen. „Damals konnte ich natürlich nicht ahnen, welche Tragweite sein Wirken für mein heutiges Leben als Brandenburger Richterin und SPD-Bundestagskandidatin haben würde“, schreibt sie.

SPD-Bundestagskandidatin Sonja Eichwede hat Michail Gorbatschow getroffen, als sie noch ein Kind war. Quelle: Jochen Stoss

Gorbatschow habe ihr vermittelt, dass es die Pflicht einer jungen Generation sei, die Zukunft mit neuen Ideen, demokratisch und sozial zu gestalten. Geschickt lässt die SPD-Politikerin einfließen, wie nahe sie dem großen Staatsmann steht: „Einmal sogar meinte er zu mir, er sei ein Reformsozialist, ja Sozialdemokrat wie Willy Brandt, den er sehr bewundere.“ Kurz nach seinem 75. Geburtstag habe er sie ermuntert, sie solle ihre Doktorarbeit über seine Zeit schreiben. „Als ich antwortete, dass ich aber Jura studieren möchte, legte er seine Hände auf meine Schultern mit den Worten: ’Ach wie schön, dann werden wir Kollegen’ – und umarmte mich.“ Da muss man schon Christdemokrat oder so etwas sein, wenn einem da nicht das Herz aufgeht.

