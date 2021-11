Brandenburg/H

„Viele glauben, Menschenhandel gibt es nicht in Brandenburg“, so Philipp Mosch, Pfarrer der Sankt Gotthardtgemeinde in Brandenburg an der Havel. In seiner Gemeinde eröffnet am kommenden Mittwoch, 17. November, eine Ausstellung zum Thema Menschenhandel. Juliane Moosdorf, Leiterin des Frauenhauses in Brandenburg, initiierte das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Koordinationskreis gegen Menschenhandel. Am selben Tag organisiert sie außerdem eine Fachtagung zum Thema Menschenhandel und Corona im Interkulturellen Zentrum neben der Kirche.

Brandenburg an der Havel: Betroffene von Zwangsprostitution suchen Frauenhaus Zuflucht

Seit Februar 2020, kurz vor der Pandemie, leitet Moosdorf das Frauenhaus in Brandenburg. „Ich war überrascht, wie viel Kontakt wir im Frauenhaus mit Zwangsprostitution haben.“ Das war für sie der Anlass, die Ausstellung und die Fachtagung kommende Woche zu organisieren.

Menschenhandel ist allerdings keinesfalls mit Zwangsprostitution gleichzusetzen. „Wer das Wort Menschenhandel hört, denkt erstmal an Sankt Pauli und die Reeperbahn“, sagt Juliane Moosdorf. Doch: Betroffene werden nicht immer sexuell ausgebeutet.

Menschenhandel umfasst verschiedene Ausbeutungsformen

Menschenhandel umfasst viele verschiedene Formen der Ausbeutung. Häufig zwingen Menschenhändler die Betroffen zum Betteln, zum Verüben von Straftaten oder zum Arbeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen wie der häuslichen Pflege oder in der Gastronomie – ohne Gehalt und ohne Arbeitsrechte. Die internationale Arbeitsorganisation geht davon aus, dass es in der Europäischen Union 880.000 Fälle dieser sogenannten Zwangsarbeit gebe.

Pfarrer Philipp Mosch und sein Pfarrerskollege Jens Meiburg betonen: „Wir wollen auf die Notlage dieser Menschen – nicht irgendwo, sondern hier in Brandenburg – aufmerksam machen.“

Pfarrer Jens Meyburg (links), Juliane Moosdorf vom Brandenburger Frauenhaus und Pfarrer Philipp Mosch nehmen sich eines harten Themas an: Menschenhandel. Quelle: Judith von Plato

Die Zahlen des Bundeskriminalamts und des bundesweiten Koordinierungskreises gegen Menschenhandel geben den Einschätzungen der Initiatorin und der Pfarrer recht: Menschenhandel existiert überall in Deutschland. Wie viele Fälle es tatsächlich sind, ist unklar.

Vier Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandel in Brandenburg

Die erstmals veröffentlichten Auswertungen einer gemeinsamen Datenbank von Hilfsangeboten in ganz Deutschland zählen 820 Fälle von Menschenhandel im Jahr 2020 und in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres. Das Bundeskriminalamt erfasste 2020 465 Fälle, in denen wegen Menschenhandel ermittelt wurde. In Berlin-Brandenburg waren es 53 Fälle – lediglich vier davon in Brandenburg.

Das Bundeskriminalamt geht allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus. Außerdem fallen viele unterschiedliche Straftatbestände unter Menschenhandel. Häufig würden in offiziellen Statistiken auch eigentliche Fälle von Menschenhandel als Schleuserkriminalität gezählt. Der Koordinationskreis gegen Menschenhandel führt dies darauf zurück, dass Schleuserkriminalität leichter nachzuweisen ist.

Menschenhandel umfasst viele Formen der Ausbeutung. Das Foto ist Teil der Wanderausstellung des Koordinationskreises gegen Menschenhandel (KOK), die ab dem 17.November in der Sankt Gotthardtkirche zu sehen ist. Quelle: Ana Catalá – KOK

Wenn eine Person gegen ihren Willen und unter Einwirkung oder Androhung von Gewalt angeworben, befördert oder beherbergt wird, gilt dies laut Bundesgesetzbuch erst dann als Menschenhandel, wenn Ausbeutung das Ziel war. Das nachzuweisen allerdings sei extrem schwierig, so der Koordinationskreis gegen Menschenhandel.

Tatort Wohnzimmer: Häusliche Gewalt steigt in Brandenburg um fast 20 Prozent

Für besorgniserregend, hält Moosdorf, dass sich durch die Pandemie Gewalt und auch Gewalt im Zusammenhang mit Menschenhandel ins häusliche Wohnzimmer verlagert hat. Das zeigt die polizeiliche Kriminalstatistik. Während es im vergangenen Jahr – höchstwahrscheinlich pandemiebedingt – ein historisches Tief an Straftaten in Brandenburg gegeben habe, sei die Zahl der Straftaten Zuhause auf 1478 in Brandenburg West angestiegen. In ganz Brandenburg habe der Polizei zufolge häusliche Gewalt um knapp 20 Prozent zugenommen.

Der Bedarf, mehr über das Thema zu erfahren, jedenfalls ist groß: bereits jetzt haben sich zahlreiche Fachkräfte aus sozialen Trägern aber auch aus der Verwaltung, der Polizei oder beispielsweise Schulen angemeldet. Wer Interesse hat, meldet sich bis 16. November unter diesem Link an. Die Teilnahme ist vor Ort oder online möglich.

Von Judith von Plato