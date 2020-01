Mercedes in Flammen: Auto im Grabower Weg ausgebrannt

Brandenburg/H

Ein Mercedes ist am Montagnachmittag in Brandenburg an der Havel in Flammen aufgegangen. Der Wagen brannte völlig aus. Er war im Grabower Weg in der Mötzower Vorstadt geparkt. Die Brandenburger Berufsfeuerwehr löschte den Brand. Menschen wurden bei dem Unglück nicht verletzt. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Der Sachschaden ist demnach immens.

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

„Der Alarm ging um 14.59 Uhr ein“, berichtet Dienstgruppenleiter Marko Lange der MAZ. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr habe Schlimmeres verhindert. Die Flammen hätten nämlich schon die Tür eines Bungalows beschädigt.

Ein lauter Knall und dann steht das Auto in Flammen

Der Besitzer des B-Klasse-Mercedes hatte sein Auto kurz vor dem Unglück auf dem Grundstück zwischen zwei Bungalows geparkt. „Kurze Zeit später hat er einen Knall wahrgenommen und den Brand entdeckt“, berichtet Marko Lange weiter. Der Mann habe dann noch versucht, sein brennendes Auto selbst zu löschen. „Aber letztlich war das Fahrzeug nicht mehr zu retten“, sagt der Polizeihauptkommissar. Dem Besitzer sei glücklicherweise nichts passiert.

Ursache des Unglücks gibt Rätsel auf

Doch wie konnte das parkende Auto plötzlich Feuer fangen und so schnell ausbrennen? Die Frage beschäftigt den Besitzer und die Polizei. Experten untersuchen jetzt das Wrack. „Wir gehen derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus“, erklärt Dienstgruppenleiter Lange. „Wir schließen eine Straftat aus.“

Großer Sachschaden entstanden

Das Unglück hat einen großen Sachschaden hinterlassen. Die Polizei gibt die Summe mit rund 9000 Euro an. Der Mercedes war Baujahr 2009. Die Tür des Bungalows ist erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden.

Von Hermann M. Schröder