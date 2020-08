Der Eröffnungstermin ist Geheimsache oder noch unklar. Die Vorbereitungen sind aber getroffen für den Aufbau eines „Russen-Aldi“ namens Mere im alten Einkaufscenter am Tschirchdamm.

Mere in Hohenstücken: Vielleicht der vierte Standort des „Russen-Aldi“

