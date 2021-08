Meßdunk

Für das weitere Konzertprogramm in der Meßdunker Kirche gibt es in diesem Jahr keine Hoffnung mehr. Der Verein Justkultur hat alle geplanten Veranstaltungen für 2021 abgesagt. Problem: Der kleine Kirchenbau kann trotz gelockerter Corona-Vorschriften nicht die vorgeschriebenen Abstände bieten, wie sie in der Eindämmungsverordnung festgelegt sind. Eine sinnvolle Anzahl von etwa 40 bis 50 Gästen kann deshalb nicht erreicht werden. Auch ein Ausweichen des Veranstaltungsortes auf das Kunstgut in Krahne sei in diesem Jahr nicht möglich, teilten die Veranstalter mit.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kirche in Meßdunk. Quelle: Michael Kolkmann

Auf das nächste Jahr verschoben muss der für August geplante Auftritt der „6 Richtigen“. Allein auf neun Mitwirkende hätte es die Band „Doc Horn & The Hornbabes“, die im September auftreten sollte. „Ob 2022 dann wieder mehr möglich sein wird, will ich hier nicht mutmaßen, wo wir doch Ende des letzten Jahres zuversichtlich waren, dass 2021 wieder etwas in Meßdunk möglich sein würde“, bedauert Vereinsvorsitzender Joachim Köhler. Seit 1994 bespielt Justkultur die Kirche mit Lesungen und Konzerten im Rahmen einer jährlichen Veranstaltungsreihe. Der 1865 errichtete Backsteinbau mit der Sternenhimmel-Kuppel war 1998 entwidmet worden.

Von Frank Bürstenbinder