Brandenburg/H

„ Lebensart“ ist gleich nach dem Betreten des Messegeländes auf dem Marienberg zu entdecken. Da sprudeln links des Weges einladend zwei Whirlpools. Und als Gipfel der Verführung schwimmt in einem davon ein Tablett mit einer Flasche Sekt und Gläsern auf dem perlenden Wasser. Na denn, Wohlsein.

Eileen Wolff relaxt auf der Seelen-Wiege. Quelle: Rüdiger Böhme

Überm Boden schweben

„Wohlsein“ lässt es sich auch auf den sogenannten „Seelen-Wiegen“ von Thomas Brokopp. Über dem Boden wie schwerelos schweben, auch das ist „ Lebensart“ pur. Nur Fliegen ist schöner. Über mangelndes Interesse kann sich Erfinder Brokopp nicht beklagen. Kaum jemand kommt an ihm und seinen Liegen vorbei, ohne sich nicht wenigstens kurz einmal drauf zu legen. „Ahs“ und „Ohs“ ertönen, und die Leute sind begeistert von dem schwebenden Liegegefühl. Aber nur die wenigsten werden sich diese Liegen leisten können, denn der Preis ist gepfeffert. Doch unangemessen ist er nicht, denn Brokopp ist Bildhauer und Tischlermeister und hat mit diesen Liegen wahre Kunstwerke geschaffen.

Zur Galerie Die "Lebensart" auf dem Marienberg zog am Wochenende wieder zahlreiche Besucher an und jeder konnte für sich etwas neues finden oder auch nur einmal schauen was denn so angesagt ist.

Keine Bitte ums Probeliegen

Kaum jemand fragt ihn allerdings, ob ein Probeliegen gestattet ist. Je nach Temperament springen manche Leute mit Anlauf drauf ohne zu ahnen, wie gefährlich das werden könnte. Die Liegen hängen nämlich mit Seilen aus Propylen an einem Halbbogen aus Lärchenholz und schweben frei über dem Boden. Die Neigung der Liegefläche kann mit diesen Seilen je nach Wunsch eingestellt werden. Doch durch eine so plötzliche Belastung kann sich die Position der Liege unverhofft ändern und es droht Verletzungsgefahr.

Mehr als 10.000 Besucher

Am Wochenende erklimmen die Besucher der Messe „ Lebensart“ in Heerscharen den Marienberg. Sie findet dieses Jahr zum zweiten Mal in der Stadt Brandenburg statt. „Im vergangenen Jahr waren 10.500 Besucher zu verzeichnen“, weiß Kevin Holstein (38), der seit 13 Jahren für den Veranstalter AgenturHaus GmbH aus Lübeck als Messeleiter arbeitet. Sofern das Wetter mitspiele, könne diese Besucherzahl auch dieses Jahr wieder erreicht werden, hofft er und erklärt den Erfolg der Messe beim Publikum so: „Die Messe ist eine Mischung aus Landpartie und Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle.“

Kunststoffweg über den Berg

Kevin Holstein hat dieses Jahr sogar einen Kunststoffweg über die Wiese verlegen lassen, der die Erschließung des Messegeländes auch außerhalb der vorhandenen Wege auf dem Marienberg ermöglicht. 91 Aussteller präsentieren ihre Produkte in kleinen weißen Pavillons, fast alle seien auch schon im vergangenen Jahr auf dem Marienberg dabei gewesen, freut sich der Messeleiter. Sie kommen aus ganz Deutschland. Aber die Besucher treffen auch auf bekannte Gesichter, wie beispielsweise die Brandenburger Modeschöpferin Katrin Bendick.

Sommerliche Leichtigkeit

Gleich mehrere Anbieter von blühenden Pflanzen und seltenen Stauden vermitteln ein Flair von sommerlicher Leichtigkeit. Sommergefühle kommen auch auf beim Anblick der ausgestellten edlen Strandkörbe. „Sie sind inzwischen eine Modeerscheinung, sie stehen in vielen Gärten“, sagt Standbetreuerin Angela Jobs. Die beiden Kinder Maike und Henrik fühlen sich sichtlich wohl in einem von ihnen. „Ihre Eltern haben sie hier einfach abgesetzt, das ist jetzt etwa eine Stunde her, so etwas geht ja eigentlich gar nicht“, ärgert sich Jobs über die Art und Weise der erschlichenen Kinderbetreuung.

Von Ann Brünink