Messerangriff auf Ehefrau: Staatsanwalt fordert U-Haft

Brandenburg/H

Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat an diesem Freitag Haftantrag gegen den 55 Jahre alten Bernd H. aus Ziesar wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gestellt. Pressesprecher Markus Nolte rechnet damit, dass das Amtsgericht Potsdam den Haftbefehl im Laufe des Freitagabends verkünden könnte.

Am Donnerstag hatte der Tatverdächtige gegen 6 Uhr mutmaßlich versucht, seine acht Jahre jüngere Ehefrau in der Ferdinand-Lassalle-Straße mit einem Messer zu töten.

Täter kannte den Weg zur Arbeit

Nach Informationen der MAZ hatte der Täter seiner Frau, die sich etwa zwei Wochen zuvor von ihm getrennt hatte, auf deren Weg zur Arbeit aufgelauert. Er kannte ja den Weg.

Grundlage des Haftantrags seien die vorliegenden Ermittlungsergebnisse, teilen die Polizeidirektion West und die Staatsanwaltschaft Potsdam mit. Offenbar hat inzwischen eine Erstvernehmung des Opfers stattgefunden.

Gesundheitszustand stabil

Die Frau wurde bei der Messerattacke am frühen Morgen zwar schwer verletzt und befindet sich den Angaben von Polizeisprecherin Juliane Mutschischk zufolge weiterhin in medizinischer Behandlung. Doch ihr Gesundheitszustand sei stabil, bestätigen die Behörden die MAZ-Darstellung des Vortages.

Die Ermittlungen der Mordkommission der Polizeidirektion West werden an diesem Freitag fortgesetzt. Doch will die Polizei mit Rücksicht auf die laufende Arbeit derzeit keine weiteren Auskünfte zu der Tat erteilen.

Allerdings bestätigt sie noch, dass die zeitgleichen Fahrzeugbrände in der Ferdinand-Lassalle-Straße in Zusammenhang zu dem Messerangriff auf die 47 Jahre alte Frau stehen. Soweit bekannt hatte der Täter eine brennbare Flüssigkeit aus einem bereitgestellten Benzinkanister verspritzt und entzündet.

Retter kaum verletzt

Offenbar wollte der 55-Jährige damit den Zeugen in die Flucht schlagen, der weitere Messerstiche vereitelt hatte, indem er sich zwischen Täter und Opfer gestellt hat. Der unbekannte Retter wurde durch das Feuer nicht verletzt.

Soweit bekannt wurde dieser Zeuge nicht ins Krankenhaus gebracht, als die Rettungskräfte am Tatort erschienen. Er wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen, benötigte also keinen Krankentransport.

Der Tatverdächtige soll dagegen Brandverletzungen davon getragen haben, als er vom Tatort flüchtete. Der Polizei zufolge wurde er durch den folgenden Unfall schwer verletzt und ist weiterhin nicht vernehmungsfähig. Ob er noch im künstlichen Koma liegt, ist nicht bekannt.

Umsichtige Hilfe der anderen Autofahrer

Bernd H. hatte schnelle Hilfe erfahren, als er auf seiner Flucht gegen 6.20 Uhr in der Grüninger Landstraße mit seinem Wagen gegen einen Baum raste.

Meinhard P. (59) wurde Zeuge dieses Geschehens, als er auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz in Brandenburg/Havel war. Er fuhr also stadteinwärts hinter einem Golf her und sah in dem Moment, wie der aus der Gegenrichtung kommende mutmaßliche Täter mit seinem Dacia ein Stück auf die Gegenfahrbahn fuhr und dann gegen den Straßenbaum prallte.

Meinhard P. machte wie der Golf-Fahrer vor ihm eine Vollbremsung, kam genau neben diesem Baum zum Stehen und hörte wie Zweige und kleine Äste des Baums auf sein Autodach rieselten.

Unfallzeugen sichern Unglücksstelle

Im nächsten Moment wählte der Zeuge den Notruf der Polizei und war durchaus erstaunt, wie schnell die Beamten, die Feuerwehr und auch die Rettungskräfte am Unglücksort waren. Er und der Golf-Fahrer schalteten den Warnblinker, sicherten die Unfallstelle und regelten provisorisch den Verkehr.

Anschließend eilten sie zu dem verunglückten Fahrer, der nach der Erinnerung des Unfallzeugen nicht angeschnallt war. Klar wurde sofort, dass sie den eingeklemmten Mann nicht aus seinem Wagen würden ziehen können.

Fahrer war ansprechbar

„Der Fahrer war ansprechbar“, berichtet Meinhard P. Eine junge Frau kam hinzu und zwei Männer folgten. Man redete auf den verunglückten Bernd H. ein, um ihn wach zu halten, stellte ihm Fragen, die er zumindest kurz auch beantwortete.

Vor allem die junge Frau redete intensiv auf den Verletzten ein, bis die Polizei und Rettungskräfte sich um ihn kümmern konnten.

Die Beamten nahmen die Schilderungen und die Personalien der Unfallzeugen auf und etwa eine Dreiviertelstunde nach dem Baumunfall lotste die Polizei Meinhard P. aus der abgesperrten Unfallzone zurück in Richtung Wenzlow.

Von Jürgen Lauterbach