Messerangriff in Brandenburg Nord: Täter kommt auf Bewährung frei 

Brandenburg/H

Das Urteil ist gesprochen. Sipan K., der am 2. September letzten Jahres seinen ehemaligen Freund Mohammed mit drei Messerstichen schwer verletzte, verlässt den Gerichtssaal als freier Mann. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung.

Das Potsdamer Schwurgericht wertete den Angriff mit dem Klappmesser als versuchten Totschlag, allerdings mit bedingter Tötungsabsicht. Das heißt, Sipan K. habe Mohammed zwar nicht mit Absicht töten wollen, aber eine tödliche Verletzung durch die Messerstiche billigend in Kauf genommen.

Keine Notwehr

„Wie ein Duell zweier erwachsender Männer “, beschreibt der Vorsitzende Richter Theodor Horstkötter die Auseinandersetzung zwischen Sipan K. und seinem Kontrahenten Mohammed. Bevor sich die beiden um 22 Uhr auf dem Marktplatz in der Werner-Seelenbinder-Straße trafen, telefonierten sie miteinander. Da sei die Stimmung zwischen den beiden schon aufgeheizt gewesen. Es seien auf beiden Seiten Beleidigungen gefallen.

Als die beiden aufeinander treffen, hält der 23-jährige Mohammed ein Küchenmesser in der Hand. Die Richter sind aber überzeugt, dass er Sipan K. nicht sofort attackierte. So behauptete es Sipan K., der sich in seiner Verteidigung auf Notwehr berief. Die Zeugenaussagen und die fehlenden Stich- und Schnittverletzungen an Sipan K.s Körper widerlegen diese Version der Handlung jedoch. Zwar hätte Mohammed mit seinem Messer in der Distanz herumgefuchtelt und Sipan K. damit Angst gemacht, es habe aber zu diesem Zeitpunkt keine Gefahr bestanden.

Zeugen konnten Sipan K. nicht aufhalten

Sipan K. sei klar der Aggressor gewesen, sagt Horstkötter. Nachdem ein Zeuge die Auseinandersetzung zwischen den beiden zu schlichten versucht und Sipan K. zurückhalten will, reißt dieser sich los, zieht sein Klappmesser aus der Hosentasche und stürmt auf Mohammed zu. Die drei Messerstiche der 22 Zentimeter langen Klinge treffen den Geschädigten in die Brust, unter die Achsel und in die Seite.

Als Grund für den Angriff vermuten die Richter Eifersucht. Sipan K. war in Sophia verliebt, trägt ihren Namen sogar eingeritzt auf seinem Unterarm. Sophia war früher mit Mohammed zusammen gewesen. Dieser habe sie oft schlecht behandelt. Das hat Sophia Sipan K. anvertraut. Drei Tage vor der Tat sieht er Mohammed und Sophia zusammen auf der Straße. „Dieser Anblick wurmte sie. Sie wollten den Geschädigten zur Rede stellen“, sagt Horstkötter in Richtung des Angeklagten.

Drei Jahre Bewährungszeit

Das Gericht sieht auch eine Mitschuld an dem Konflikt bei Mohammed, der als Nebenkläger auftritt. Auch er habe mit Provokationen und Beleidigungen dazu beigetragen, dass sich die Stimmung zwischen den Kontrahenten weiter aufheizte. Das und die Tatsache, dass der Nebenkläger sich nach mehreren Tagen selbst aus dem Krankenhaus entließ, veranlasste die Richter das Schmerzensgeld auf eine Höhe von 2000 Euro festzusetzen. In einem Antrag forderte der Nebenkläger zuvor 10000 Euro.

Auch wenn Sipan K. es nur dem Glück verdankte, dass keiner der Stiche Mohammed tödlich verletzte, bekommt er ein geringes Strafmaß. Die Richter hielten ihm zugute, dass er der 21-Jährige ein grundsätzlich friedliebender Mensch sei, der sich zuvor nie etwas zuschulden kommen ließ. Zudem nahmen die Richter ihm seine Entschuldigung ab, bezeichneten sie als aufrichtig und nicht nur so dahergesagt. Und auch, dass sich Sipan K. nach der Tat selbst bei der Polizei stellte, rechneten sie ihm an.

Drei Jahre ist Sipan K. jetzt auf Bewährung. Er bekommt einen Bewährungshelfer und muss 100 Sozialstunden leisten. Die Erleichterung nach der Verkündung des Urteils steht in sein Gesicht geschrieben. „Sie sollten solchen Konflikten in Zukunft lieber aus dem Weg gehen und so ein Messer sollten sie auch nicht mehr bei sich tragen“, mahnt Richter Horstkötter zum Abschluss.

Von Lena Köpsell