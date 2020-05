Messerattacke: Staatsanwaltschaft beantragt nach versuchtem Mord Haftbefehl

Brandenburg/H

Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen einen 32 Jahre alten Mann beim Landgericht beantragt hat die Staatsanwaltschaft Potsdam, bestätigt der Leitende Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann auf MAZ-Anfrage. Der Mann hatte am Dienstagnachmittag in der gemeinsamen Wohnung am Mozartplatz auf seine 35 Jahre alte Frau eingestochen und sie schwer verletzt. Anschließend war er mit einem silberfarbenen Peugeot geflüchtet, hatte auch das einjährige gemeinsame Kind dabei, bevor er gegen 19 Uhr in der tschechischen Hauptstadt Prag von der dortigen Polizei gestellt und festgenommen wurde.

Zwei Haftbefehle beantragt

Wilfried Lehmann ist Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Potsdam. Quelle: privat

Anzeige

„Der Mann ist von der Nationalität Afghane. Wir haben zuerst einen nationalen Haftbefehl beantragt, dann kommt der europäische Haftbefehl. Es kann allerdings einige Zeit dauern, bis der Mann in Deutschland ist. Die tschechische Polizei setzt ihn nicht einfach ins Auto und bringt ihn an die Grenze.“

Weitere MAZ+ Artikel

Festnahme auf Zuruf

Die Festnahme sei „auf Zuruf“ mittels der internationalen Fahndung im Polizeisystem erfolgt. Nun folge ein standardisiertes Verfahren, erläutert Lehmann. Der Haftbefehl komme ja faktisch aus einem anderen Land, in Tschechien liege nichts gegen den Mann vor. Formal werde beispielsweise geprüft, ob Deutschland ein Rechtsstaat ist und ob eine solche Tat auch in Tschechien strafbar ist. Innerhalb der Europäischen Union sei dieses Verfahren aber einfacher als andernorts. Wenn der Tatverdächtige dann einer Auslieferung an Deutschland zustimme, könne es schnell gehen. Bei Widerspruch müsse dieser im Nachbarland erst noch geprüft werden.

Motiv noch unklar

Warum der Mann ausgerechnet nach Prag geflohen ist und mit welchem weiteren Ziel, kann Lehmann derzeit nicht sagen. „Wir wissen nicht einmal, ob er sich gegenüber der tschechischen Polizei eingelassen hat. Auch mit der verletzten Frau konnten wir bislang nicht sprechen, um etwas über das Motiv herauszufinden“, sagt der Leitende Oberstaatsanwalt Lehmann.

Grenzpassage rätselhaft

Unklar bleibt derzeit auch noch, wie der Mann über die Bundesgrenze gekommen ist, die derzeit zumindest auf tschechischer Seite ziemlich streng kontrolliert wird. Auch ist nicht klar, ob er mit Glück oder mit Ortskenntnis die Grenze passieren konnte.

Klar scheint allerdings, dass die massive Polizeiarbeit in Brandenburg an der Havel zum Fahndungserfolg beigetragen hat.

Schneller Fahndungserfolg

„Aus meiner Sicht ist der Einsatz sehr erfolgreich gewesen, weil wir einen schnellen Erfolg erzielen konnten“, sagt Peggy Wölk. Die Erste Polizeihauptkommissarin leitet den Führungs- und Revierdienst in der Polizeiinspektion Brandenburg. Es gebe zwar für Standardsituationen spezielle und vorbereitete Einsatzpläne, doch am Ende sei jeder Fall einzigartig und anders.

Einsatzkräfte konzentriert

„Wir wussten in diesem Falle beispielsweise nicht, ob Leben und Gesundheit des Kleinkindes in Gefahr ist, weil uns nicht bekannt war, wo es sich aufhält. Auch der Tatverdächtige war weg. Wir hatten nur die schwer verletzte Frau, die erst einmal versorgt werden musste.“ Deshalb habe man alle verfügbaren Einsatzkräfte zusammengezogen, nicht nur am Mozartplatz. Das betraf alle verfügbaren Streifen- und Wachenbeamten sowie Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei, die zufällig in der Nähe der Stadt waren und sofort kamen.

Einfache Fälle auf Eis

Viele Polizisten suchten in der Nachbarschaft des Tatortes nach Zeugen beziehungsweise nach Hinweisen auf den flüchtigen Tatverdächtigen und das Kleinkind. In dieser Situation wird auch andere Polizeiarbeit vernachlässigt, bestätigt Peggy Wölk. „Zu anderen Sachverhalten, bei denen Leben und Gesundheit gefährdet sind, fahren wir natürlich auch sofort hin. Wir kümmern uns aber nicht in erster Linie um einfache Diebstähle oder ein verschwundenes Fahrrad.“

Werben um Verständnis

Vereinzelt hatten sich Bürger beschwert, dass sie vertröstet worden waren. „Das kann passieren. Aber wir erledigen diese Arbeiten später auch. Im Moment mussten wir aber Prioritäten setzen. Ich kann dafür nur um Verständnis bei den Bürgern werben“, sagt die Polizistin.

Viel Personal gebunden

Schnell hatten auch die MAZ sowie Meetingpoint über das Verbrechen online berichtet. „In dem Moment, wenn das Ereignis eine breite Öffentlichkeit erreicht, gehen noch mehr Hinweise bei uns ein, die alle erfasst und geprüft werden müssen. Das bindet auch viel Personal.“

Von André Wirsing