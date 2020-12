Potsdam

„Du siehst anders aus“, soll Laura K. noch kurz vor der Tat am 5. Mai gesagt haben, „vielleicht tötest du mich und haust ab.“ Wenig später liegt die damals 35 Jahre alte Frau mit mehreren Messerstichen in ihrer Wohnung im Brandenburger Stadtteil Görden und kämpft um ihr Leben. Der mutmaßliche Täter: ihr Ex-Freund und Vater ihres Sohnes, Noor-Ahmad B.

In Handschellen wird Noor-Ahmad B. am Montagmorgen von zwei Justizbeamten in den Gerichtssaal geführt. Er muss sich für die Messerattacke wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Potsdam verantworten. Laura K. wird bei dem Angriff schwer verletzt, überlebt nur dank einer Notoperation. B. flieht mit dem gemeinsamen Sohn, damals ein Jahr alt, im Auto des Opfers. In der tschechischen Hauptstadt Prag kann er jedoch von der dortigen Polizei gestellt und festgenommen werden.

Toxische Mischung aus Eifersucht und Gewalt

Eigentlich sollte an diesem Montag Laura K. dem Gericht ihre Version der Tat erzählen, doch zu Beginn des Prozesstages erklärt Noor-Ahmad B.’s Verteidiger, sein Mandant wolle ebenfalls aussagen. Etwa eine Stunde lang befragt ihn der vorsitzende Richter Theodor Horstkötter zur Tat und zu seiner Beziehung zum späteren Opfer. Eine Stunde, in der B. das Bild einer von Eifersucht und Gewalt geprägten Partnerschaft zeichnet, die für Laura K. beinahe tödlich geendet wäre.

Tatort Görden: In diesem Haus kommt es am 5. Mai 2020 zur Messerattacke. Quelle: Meetingpoint/Christian Griebel

Laura K. und Noor-Ahmad B. lernen sich im Herbst 2017 kennen. Er, damals 32 Jahre alt, fällt ihr bei der Arbeit auf. B., der selbst aus Afghanistan geflohen ist, hilft unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge bei ihrer Ankunft in Deutschland. Laura K. schreibt ihn an, sie treffen sich, beginnen eine Affäre, verlieben sich ineinander. Irgendwann sehen sie sich regelmäßig. Laura K. ist damals noch in einer Beziehung mit einem anderen Mann, mit dem sie zwei Kinder hat.

Er will, dass sie zum Islam konvertiert und ihn heiratet

B. will, dass Laura K. sich von ihrem Freund trennt und mit ihm zusammen lebt. Im Januar 2018 stellt er sie vor die Wahl: Entweder sie konvertiert zum Islam und heiratet ihn oder es ist aus. Für ihn als gläubigen Muslim sei es eine Sünde gewesen, Geschlechtsverkehr mit einer unverheirateten Frau zu haben, sagt er vor Gericht. Einen Monat später heiratet das Paar nach einem traditionellen islamischen Ritus. Kurz darauf ziehen sie in eine gemeinsame Wohnung am Mozartplatz.

Im Januar 2019 bringt Laura K. einen gemeinsamen Sohn zur Welt. Schon damals leidet Noor-Ahmad B. unter psychischen Problemen, wie er sagt. Sein Asylantrag wird abgelehnt, er hat Angst, abgeschoben zu werden, droht damit, sich umzubringen. Regelmäßig kommt es zum Streit zwischen ihm und seiner Frau. B. will nicht akzeptieren, dass sie weiterhin ihren Ex-Freund und ihre beiden Kinder sieht.

Als die Klinge abbricht, holt B. ein neues Messer aus der Küche

Und immer wieder wird Noor-Ahmad B. gewalttätig. An Weihnachten 2019 ist Laura K. bei ihrem Ex-Freund und den gemeinsamen Kindern. Als sie nach Hause kommt, schlägt B. mit einem Kabel auf sie ein, bis sie ihn anfleht, aufzuhören. „Ich habe selbst nicht verstanden, warum ich das getan haben“, sagt er vor Gericht.

Irgendwann erträgt Laura K. die Schläge und die psychische Gewalt nicht mehr. Anfang Mai 2019 macht sie endgültig Schluss. B. fragt sie, ob sie noch ein letztes Mal mit ihm schläft, danach würde er gehen. Sie antwortet: „Du siehst anders aus.“ Nach dem Sex geht B. in die Küche, nimmt ein Messer und sticht auf Laura K. ein, bis die Klinge abbricht. Er geht zurück und holt ein neues Messer, sticht ihr wieder mehrfach in den Oberkörper. Nach der Tat geht Noor-Ahmad B. unter die Dusche, um sich das Blut vom Körper zu waschen. Er nimmt seinen Sohn, die EC-Karte und den Autoschlüssel des Opfers und geht ohne Hilfe zu holen. „Ich war in Panik und habe nicht daran gedacht“, sagt er dem Richter.

Über ihre Rechtsanwältin beantragt Laura K. am Montag den Ausschluss der Öffentlichkeit für ihre Vernehmung Das Gericht gibt dem Antrag statt, da Einzelheiten aus dem persönlichen Leben und dem Intimbereich der Geschädigten zur Sprache kommen. Ihre Aussage findet hinter verschlossenen Türen statt.

Von Feliks Todtmann