Brandenburg/H

An den Kindergarten-Gebäuden des Deutschen Roten Kreuzes in der Magdeburger Landstraße in Brandenburg haben Diebe in der Nacht zu Dienstag gewütet und mehrere Fallrohre abmontiert und gestohlen. Das teilt Polizeisprecherin Jana Birnbaum mit.

Die Beute besteht aus vier Kupferfallrohren der Dachrinnen. Sie sind jeweils zwei Meter lang. Die genaue Schadenshöhe ist noch offen.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ