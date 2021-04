Metropolis-Architekt Otto Hunte und sein komponiertes Bild von der Brandenburger Altstadt

Brandenburg/H

Eindeutig die Gotthardtkirche, das ist auf den ersten Blick zu erkennen. Der Maler hatte die Kirche in Öl festgehalten, bevor der Turm im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt worden ist. Bis dahin hatte der Turmhelm einen Umgang um die Laterne an der Turmspitze herum. Als die Gemeinde den Turm wieder herstellen ließ, verzichtete sie auf dieses Detail. Otto Hunte malt die Brandenburger Straßenszene mit der Gotthardtkirche um das Jahr 1930. Doch außer der Kirche stimmt an dieser Darstellung so gut wie nichts.

Als Hunte dieses Bild malte, hatte er schon ganz andere Welten erschaffen: die geheimnisvolle Welt des Dr. Mabuse, die mystische der Nibelungen und – diese sticht bis heute aus all seinen Arbeiten heraus – die utopische von Metropolis. Hunte war Filmarchitekt, der bedeutendste der Ufa. Nach seinen Entwürfen entstanden die Kulissen, die imaginären Welten, die das Kinopublikum fesseln sollten und gefesselt haben.

Die Kirche stimmt, das Drumherum aber ist komponiert. So setzte Otto Hunte um 1930 die Altstadt in Szene. Quelle: Jürgen Lange

Jürgen Lange, Sammler von Bildern Brandenburger Künstler und mit Brandenburger Motiven, war im Internet auf Huntes Gotthardtkirche gestoßen. Auch ihm kam das ganze Drumherum merkwürdig vor. Im Vordergrund sieht man einen Platz, rechts daneben ein dreigeschossiges Fachwerkhaus mit spitzem Satteldach.

Wer wie Hunte aus Richtung Havel auf die Kirche schaut und diesen Platz sucht, läuft sich die Füße wund – weil er diesen Platz nicht finden wird. Die Bebauung der Mühlentorstraße war havelseitig geschlossen, mit Ausnahme der Einmündung der Altstädtischen Fischerstraße. Es gelingt einfach nicht, die Kirche aus der gleichen Perspektive zu betrachten wie der Maler – jedenfalls nicht von der Straße aus.

Die Mühlentorstraße in der Altstadt von Brandenburg an der Havel im März 2021 Quelle: Heiko Hesse

Otto Hunte, geboren 1881 in Hamburg, lernte auf der Hamburgischen Kunstgewerbeschule den Beruf des Theaterdekorationsmalers. Ab 1900 war er für Bühnen tätig, unter anderem für die Firma Georg Hartwig & Co. „Atelier für Theatermalerei und Theaterausstattung“ in Berlin. Bekannt ist, dass er für diese Firma 1909/10 die Theaterdekorationen am Stadttheater Aachen erledigte. Im Ersten Weltkrieg wurde er eingezogen, kehrte körperlich unversehrt nach Berlin zurück.

Fritz Lang schätzte Huntes Arbeit sehr

Seinen Einstieg in das Filmgeschäft markierte im April 1919 die Produktion „Die Spinnen“ von Fritz Lang. Huntes Mitwirkung an der Erschaffung exotischer Bauten überzeugte nicht nur Regisseur Lang. „Schon frühzeitig erkannte man hier den außerordentlichen Stimmungsgehalt der monumentalen Architektur des Filmarchitekten Otto Hunte, von dessen Inszenierungskunst die Kritiker begeistert waren“, schrieb Helmut Weihsmann 1988 in „Gebaute Illusionen – Architektur im Film“.

Otto Hunte bei der Arbeit an einem Entwurf für den Film „Gold" im Jahre 1933. Foto aus: Otto Hunte, Architekt für den Film, Frankfurt am Main, 1996, Quelle: Deutsches Filmmuseum Frankfurt am Main

Auch sein Bild von Brandenburg ist eine Illusion. Die Häuser im Mittelgrund könnten zwar zur Bebauung an der Mühlentorstraße passen, aber weder das große Fachwerkhaus im Vordergrund noch die Gebäude vor der Kirche im Hintergrund stimmen mit der Realität überein – auch nicht der von 1930.

Jürgen Lange bat Brandenburgs Stadtarchäologen Joachim Müller um eine Einschätzung des Hunte-Bildes: „Das Bild ist wohl eine freie Komposition mit Brandenburger Elementen, vielleicht aus einem Skizzenbuch kompiliert, vielleicht auch ein Entwurf für eine Szene?“

Erfüllt von Bewunderung für das Geleistete

Die Leistung Huntes hatte die Kritiker dermaßen begeistert, dass sie ihn explizit würdigten. 1921 war er an Joe Mays Film „Das indische Grabmal“ beteiligt. Die Leser des Film-Kurier erfuhren: „Wer in den letzten Wochen die May-Filmstadt Woltersdorf betreten und die herrlichen Bauten, die Jacoby-Boy und sein Mitarbeiter Otto Hunte auf dem märkischen Sand errichtet haben, besichtigt hat, war erfüllt von Bewunderung für das Geleistete.“

Martin Jacoby-Boy war Inhaber einer Ausstattungsfirma, die auch Regisseur Joe May in Woltersdorf östlich von Berlin zu Diensten war.

Aus der Vita von Otto Hunte Geboren wurde Otto Hunte am 9. Januar 1881 in Hamburg. Seine Arbeit für den Film begann 1919 mit den Streifen „Die Herrin der Welt“ und „Die Spinnen“. Für Fritz Lang stattete Hunte unter anderem „Dr. Mabuse, der Spieler“ (1922), „Die Nibelungen“ (1924), „Metropolis (1926) und „Frau im Mond“ (1928) aus. In der Liste seiner Filme findet man auch den „Der blaue Engel“ (1930) und „Die Drei von der Tankstelle“ (1930). Um mit der gleichen Kulisse auch im Studio drehen zu können, konzipierte Hunte eine Tankstellen-Attrappe, die zusammenklappbar war. Umstritten ist Huntes Wirken in der Nazi-Zeit. So wirkte er am antisemitischen Propagandafilm „Jud Süß“ (1940) mit. Dessen ungeachtet konnte Hunte nach dem Krieg wieder Fuß fassen, beim ersten deutschen Nachkriegsfilm „Die Mörder sind unter uns“ (1946). Für die Defa stattete er noch „Razzia“ (1947) aus. Dann kam es zum Bruch mit der Filmgesellschaft – warum, ist nicht bekannt. Otto Hunte starb am 28. Dezember 1960 in Babelsberg.

Ob Hunte mit seinem Brandenburg-Bild geübt oder sich ein Abbild der Wirklichkeit nach seinem Geschmack geschaffen hat, ist nicht überliefert.

Der Filmarchitekt war häufig in Deutschland unterwegs und hat viele Stadtansichten und Landschaften gemalt, in Rothenburg ob der Tauber, ein Bergdorf in den Alpen, Nürnberg und die Gaststätte Nußbaum in Babelsberg zum Beispiel. Immer wieder tauchen Fachwerkhäuser auf. Offensichtlich hatte Hunte zu diesen Arbeiten ein besonderes Verhältnis.

Alfred Hirschmeier, Filmszenenbildner der Defa, ist 1993 über seine Begegnungen mit Hunte befragt worden. Dabei ging es vor allem um die filmarchitektonischen Leistungen Huntes. „Am Schönsten fand er seine Kitschbilder“, erinnerte sich Hirschmeier und meinte damit die Stadt- und Landschaftsansichten, „das habe ich damals schon nicht verstanden – das fand er alles viel wertvoller als seine Filmarbeit“.

Und nicht nur er. Im August 1990 tauchte Huntes Nachlass auf, bei entfernten Verwandten in Hamburg. Hunte war 1960 kinderlos in Babelsberg gestorben. Hans-Peter Reichmann, Sammlungsleiter des Deutschen Filmmuseums in Frankfurt am Main, bekam einen Tipp. „Der Nachlass sollte in Hamburg auf dem Flohmarkt verkauft werden.“ In dem Konvolut fanden sich auch viele Skizzen von Filmarbeiten, für die Filmhistoriker ein wahres Fest.

„Der Verkäufer war jedoch überzeugt, dass die freien Zeichnungen und Postkartenmotive wertvoller waren als die Filmskizzen“, erinnerte sich Reichmann in einem Podcast-Interview des Filmmuseums im Januar 2021. Auf seinen Reisen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz habe Hunte viele Motive eingefangen und schließlich in Öl gemalt. Womöglich fand auch das Brandenburg-Bild so den Weg in die Öffentlichkeit und schließlich in die Sammlung von Jürgen Lange.

Kino galt als Rummelbudenkunst

Vielleicht hing Huntes Hang zu den Gemälden damit zusammen, dass er sich eher als Maler sah und weniger als Architekt. Sein Weggefährte und Mitarbeiter Erich Kettelhut erinnerte sich an die Arbeiten für den Film, die man nur des Geldes wegen ausgeführt habe: „Wir waren uns alle einig, dass das nur eine Übergangslösung für uns sein könne, denn diese Rummelbudenkunst könne sich mit dem Theater nicht messen, und wir würden, wenn sich die Zeiten besserten, sofort wieder zur Theatermalerei zurückkehren.“

Die Zeiten besserten sich, aber Hunte kehrte nicht mehr zum Theater zurück.

