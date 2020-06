Brandenburg/H

Ein wenig nervös ist er schon, als Michael Müller am Donnerstag im großen Ratssaal des Altstädtischen Rathauses steht und sich langsam die Fraktionsvorsitzenden, der OB und die Beigeordneten einfinden. Auch wenn Müller erst am 8. August seinen Dienst als Bürgermeister antritt, wurde er doch schon Donnerstag in einem kleinen feierlichen Rahmen zum neuen Bürgermeister und ersten Beigeordneten der Stadt Brandenburg an der Havel ernannt.

OB Steffen Scheller machte dann in einer kurzen Rede auch klar, was auf Müller zukommt. Wenn er, Scheller, abwesend sei, liegen das Rathaus und das Wohl der Stadt in seinen, Müllers, Händen. Überdies sei der Bürgermeisterposten jetzt lange verwaist gewesen und in Sachen Stadtentwicklung gäbe es viel zu tun.

Amtszeit von acht Jahren

Im Beisein vom Stadtverordnetenvorsteher Walter Paaschen, den Beigeordneten Michael Brandt und Wolfgang Erlebach sowie den Fraktionsvorsitzenden erhielt Müller von Steffen Scheller die Ernennungsurkunde und wurde für die Dauer der Amtszeit von acht Jahren berufen.

Dem Diplom-Ingenieur Michael Müller werden die Fachbereiche Stadtplanung sowie Bauen und Umwelt als Geschäftsbereich übertragen. „Mit seinem Amtsantritt wird Herr Müller mein erster Ansprechpartner hinsichtlich der bau- und umweltrechtlichen Belange unserer Stadt. Auch wird er die ihm zugeordneten Fachbereiche als kompetenter Partner leiten und die Ziele unserer Stadt weiter voranbringen“, meint Oberbürgermeister Steffen Scheller.

In Neuruppin geboren

Der 1979 in Neuruppin geborene Michael Müller ist seit 2005 Ingenieur für Stadt- und Regionalplanung und ist für den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst qualifiziert. Als persönlicher Referent des Bau- und Umweltbürgermeisters der Stadt Ulm und zuletzt als Leiter der Abteilung Städtebau und Campus der Stadt Heidelberg verfügt Müller „über weitreichende Erfahrungen sowohl auf dem Gebiet des Städtebaurechts als auch als Führungskraft“, heißt es aus dem Rathaus. Insbesondere darüber, ob Müllers Erfahrungen als Leiter ausreichend seien, wurde bei einem kleinen Empfang nach der Vereidigung diskutiert. Bisher hat Müller eher kleine Teams geführt, nun kommt temporär ein Verwaltungsapparat mit etwa 1000 Mitarbeitern auf ihn zu.

Wohnung in der Innenstadt bezogen

Das ihn das schocke, diesen Eindruck hinterließ Michael Müller am Donnerstag nicht. Er sei jetzt mit seiner Familie in Brandenburg angekommen und habe in der Innenstadt eine Wohnung bezogen. Die werde jetzt eingerichtet und die Eingewöhnungszeit des knapp einjährigen Sohnes in der Kita wolle er noch stemmen.

Derweil nutze er lange Spaziergänge durch die Stadt um diese kennenzulernen. „Die Liste der Fragezeichen wird immer länger. Warum ist das so und warum nicht anders?“, habe er sich wiederholt gefragt und sei gespannt auf die Antworten seiner Kollegen. Er sei glücklich, wieder zurück in der Heimat zu sein und sei insgesamt begeistert von der Havelstadt. Scheller ermunterte seinen Stellvertreter ausdrücklich, mit diesem Blick von außen die Stadt unter die Lupe zu nehmen und daraus Schlüsse zu ziehen.

