Brandenburg/H

Der Aufsichtsrat der Brandenburger Stadtwerke, der am Montag in Brandenburg tagt, hat offenbar einen Nachfolger für den Ende Januar ausscheidenden kaufmännischen Geschäftsführer Uwe Müller gefunden.

Nahtlos soll der Vattenfall-Manager Michael Woik im Fall seiner Bestellung Müllers Posten übernehmen, der regulär in den Ruhestand geht. Woik, (50) und in Potsdam lebend, ist vom Fach. Der Prokurist gehört zum Stab von „ Vattenfall Europa Sales GmbH“ und ist seit 20 Jahren im Energie-Geschäft tätig.

Anzeige

Die STWB-Chefs Uwe Müller und Gunter Haase sowie der frühere VBBr-Betriebsleiter Rolf Nothnagel (v.r.) Quelle: Archiv-Rüdiger Böhme

Leicht gemacht haben es sich die Gesellschafter Stadt, Edis und EMB bei der Suche nach einem Nachfolger für den Ende Januar ausscheidenden Geschäftsführer Uwe Müller (62) nicht. Der jetzt zur Abstimmung stehenden Personalie war ein langer Auswahlprozess vorausgegangen, der über Personaldienstleister für die Brandenburger Stadtwerke organisiert worden war.

Am 22. Oktober waren sechs potentielle Kandidaten dem Personalausschuss vorgestellt worden, dem neben Oberbürgermeister Steffen Scheller auch Edis-Chef Alexander Montebaur, EMB-Chef Jens Horn und der Stadtverordnete Ralf Krombholz angehören.

Uwe Müller (2.v.li.), Geschäftsführer der BRAWAG, vor wenigen gtagen bei der großen Havarie der Trinkwasserleitung. Quelle: Rüdiger Böhme

Ursprünglich standen 60 Personen auf der Liste der Zielkandidaten, von denen eine Reihe – zumeist aus persönlichen Gründen – nicht interessiert war. Elf der Zielkanidaten waren Frauen, von denen drei vom Headhunter vertieft angesprochen wurden, die allerdings wegen einer starken Bindung zur Heimatregion abgesagt hätten.

Die sechs Kandidaten, allesamt mit einer Ausnahme, aus dem Energiegeschäft kommend, schlugen sich gut und wurden nach der Vorstellung intensiv diskutiert. Am 9. November wurden zu einer zweite Runde vier der Kandidaten erneut geladen. In langen Einzelgesprächen konnte sich letztlich Michael Woik als Kandidat durchsetzen.

Themen der Zukunft besetzt

Wie Steffen Scheller als Aufsichtsratschef seinen Kollegen mitteilt, habe Woik auch deshalb überzeugen können, weil er ein Gespür für die Regionalität des Stadtwerks habe. „Nachhaltigkeit, e-Mobilität und auch die Bestandsentwicklung der Kunden sind aus Sicht von Herrn Woik wichtige Zukunftsthemen für die Energiewirtschaft.“

Michael Woik, der im Falle seiner Bestellung seinen Wohnsitz von Potsdam nach Brandenburg verlegen will, könnte voraussichtlich bereit zum 1. Februar in Brandenburg antreten, wenn sein jetzige Arbeitsvertrag pünktlich aufgelöst wird. Das hieße, Uwe Müller würde wie geplant am 31. Januar abberufen und Michael Woik zum 1. Februar bestellt.

Studierter Pädagoge und Energie-Experte

Die Energie-Wirtschaft war Woik nicht in die Wiege gelegt. Nach seinem Abitur in Anklam studierte er Lehramt an Gymnasien in Greifswald und schloss die zweite Staatsprüfung nach dem Referendariat 1996 für die Fächer Geo, Geschichte und Philosophie mit Auszeichnung ab. Nach verschiedenen berufsbegleitenden Studien und Beratungstätigkeiten war er ab 2001 für Energieverbände tätig und ab 2009 für Vattenfall.

Von Benno Rougk