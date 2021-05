Michelsdorfer dürfen wieder auf den Mühlenberg

Michelsdorf

Weit reicht der Blick vom Mühlenberg bis hinüber nach Lehnin, wo hinter dem Hansa-Heemann Getränkewerk mit ein wenig Glück die Spitze der Klosterkirche zu sehen ist. Viele Jahre war es den Michelsdorfern nicht so einfach möglich den höchsten Punkt in der Gemarkung zu besuchen. Bis auf das österliche Eiertrudeln. Seit wenigen Tagen können Einheimische und Besucher den schönen Ausblick auf das Umland wieder zu jeder Zeit genießen. Auch der gegenüberliegende Weinberg mit seiner Sicht auf Michelsdorf kann wieder bestiegen werden. Bisher waren beide Flächen für die Schafhaltung komplett eingezäunt. Was ist passiert?

Weit reicht der Blick vom wieder zugänglichen Mühlenberg in Michelsdorf nach Lehnin. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der Naturschutzfonds Brandenburg, der sich um den Schutz der Offenlandschaft mit seinem Trockenrasen sowie seltenen Gräsern und Pflanzen kümmert, hat ein völlig neues Zaunkonzept zum Schutz der Weidetiere vor Wolfsangriffen entworfen und realisiert. Doch auch an die Menschen wurde gedacht. Deshalb wurden zwei breite Zugänge zu den höchsten Punktes des Mühlenbergs und des Weinbergs ausgekoppelt, die auf den Erhebungen wie Sackgassen enden. Durchschnitten werden die beiden durch den Wanderweg E11 getrennten Flächen mit dieser Neuordnung nicht. Ortsvorsteher Steffen Dammann ist von der Lösung angetan: „Damit wird den Michelsdorfern ein traditionelles Ziel für Spaziergänge zurückgegeben, ohne den Schutz der Natur zu vernachlässigen.“

Eine Bank folgt

Der Ortsbeirat will noch in diesem Jahr eine Bank auf dem Mühlenberg aufstellen. „Wenn es die Pandemielage erlaubt, wollen wir zu einem gemeinsamen Besuch einladen“, sagte Dammann der MAZ. „An der Zaunanlage sind noch einige Restarbeiten zu erledigen. Außerdem ist die Aufstellung einer Info-Tafel geplant, auf der die Bedeutung der besonders geschützten Fläche erklärt wird“, sagte Projektmitarbeiterin Stefanie Luka vom Naturschutzfonds Brandenburg auf Nachfrage. Auffällig an der neuen Einfriedung: Statt zwei unter Spannung stehende Litzen an einem Drahtzaun, dessen unteres Ende 40 Zentimeter im Erdreich eingegraben ist, spannen sich jetzt sechs stromführende Drähte entlang von Robinienpfählen. Der unterste Draht verläuft etwa 20 Zentimeter über dem Boden. Lässt sich so der Wolf aufhalten?

So sieht der neue Herdenschutzzaun auf dem Michelsdorfer Mühlenberg aus. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Sollte der Wolf den Zaun unterwühlen wollen, kommt er unweigerlich mit dem unteren Draht und 6000 Volt in Berührung. Das macht der nur einmal. Wir buddeln keinen Zaun mehr ein, denn damit würden wir auch Niederwild und Kleinsäugern den Weg versperren. Selbst der Fuchs hat freie Bahn, der den bisherigen Drahtzaun unterwühlt und damit dem Wolf das Eindringen überhaupt ermöglicht hat“, erklärt Projektmitarbeiterin Luka die neue Zaunkonstruktion. In der Vergangenheit war die Schafhaltung im Rahmen des Vertragsnaturschutzes mehrfach Angriffen von Wölfen ausgesetzt gewesen. Dabei waren in den als wolfssicher geltenden Drahtzaun auch 10 000 Euro Fördermittel geflossen.

Durch die eingezäunten Mühlenberg-Flächen führt der überregionale Wanderweg E 11 hindurch. Quelle: Frank Bürstenbinder

Schafhalter Kurt Krollpfeifer hatte etlich tote Tiere zu beklagen. Dementsprechend skeptisch äußert sich der Emstaler über den neuen Zaun: „Leider hatte ich keinen Einfluss auf die Ausführung. Ohne eine Abnahme riskiere ich dort kein Schaf mehr.“ Unverständlich für Krollpfeifer ist außerdem, warum die Schneisen zu den Hügelkuppen so breit sind: „Die ursprüngliche Weidefläche von acht Hektar ist unnötig verkleinert worden. Wer pflegt diese Flächen?“ Der Naturschutzfonds sieht die Sache anders. Von Anfang an sei die Meinung des Schafhalters gefragt gewesen. „Es bringt uns doch gar nichts, wenn die Flächen nicht mehr beweidet werden“, sagte dagegen Projektmitarbeiterin Luka. Wann Krollpfeifers Schafe auf den Mühlenberg zurückkehren, ist derzeit unklar.

Michelsdorfs Ortsvorsteher Steffen Dammann freut sich über neuen Apfelbäume unterhalb des Weinberges am Transformatorenweg. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wie der Mühlenberg hat auch der Weinberg eine neue Einzäunung vom Naturschutzfonds erhalten. Am unteren Ende des Südhangs, wo der Transformatorenweg verläuft, hat die Flächenagentur Brandenburg in Abstimmung mit dem Kloster Lehniner Ortsteil 18 Apfelbäume pflanzen lassen. Als Zeichen der Hoffnung für die Zeit nach Corona spannte der Kultur- und Heimatverein eine bunte Wimpelkette zwischen den Neuanpflanzungen. Eine Einladung ist auch schon zu lesen – zum Apfelblütenfest 2022.

Von Frank Bürstenbinder