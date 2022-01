Brandenburg/H

Glück im Unglück hatten am Samstagabend die Mieter eines Wohnblocks in der Venise-Gosnat-Straße im Stadtteil Nord. Eine Leuchtrakete hatte die Dämmung im Dachbereich entzündet. Der Brand löste einen Feuerwehralarm und einen Polizeieinsatz aus. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell ablöschen. So blieben alle Wohnungen unbeschädigt und weiter bewohnbar.

Mieter warf Feuerwerkskörper

Die Polizei ermittelt gegen einen 34-jährigen Mieter, der Feuerwerkskörper aus seinem Fenster geworfen haben soll. Dabei landete eine Rakete im Dachbereich. Polizisten trafen den alkoholisierten Mann in seiner Wohnung an. Die Beamten stellten bei ihm weitere Pyrotechnik und außerdem Betäubungsmittel fest. Alles beschlagnahmt. Die Kripo nahm die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung, Unterschlagung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz auf.

Von Frank Bürstenbinder