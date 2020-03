Nach Brandenburg würden mehr Familien ziehen, wenn es ein breiteres Angebot an großen Wohnungen gäbe. So sieht es Maklerin Anja Gnest-Oppenborn. Die meisten Wohnungen bieten hingegen nur zwei Zimmer. Das zeigt eine Mietmarkt-Analyse von Immobilienscout24.de für die MAZ.

Mietmarkt-Analyse für Brandenburg an der Havel

