Dieses Museum zeigt jahrzehntelange DDR-Fahrradbaugeschichte

Brandenburg/H

Fragt jemand nach DDR-Fahrradherstellern, kommen die Namen „Mifa“ und „Diamant“ wie aus der Pistole geschossen. Garantiert kennt aber kaum einer „National“ und „Primus“ der Hainsberger Metallwerke aus der Nähe von Dresden.

Wie steht es mit Fahrrädern von „Simson Awtowelo“ aus Suhl? Mopeds aus Suhl sind kein Thema. Doch dass in Südthüringen bis 1957, teils unter der Flagge der sowjetischen Aktiengesellschaft Awtowelo, Drahtesel hergestellt worden sind, ist selbst gelernten Ossis nicht unbedingt bekannt. Im kleinen, feinen Fahrradmuseum von Günter Bauch (69) findet man diese heute sehr seltenen Fortbewegungsmittel – gut restauriert und historisch eingeordnet.

Zur Galerie Mifa, Diamant, Simson und weitere Marken findet man im Fahrradmuseum von Günter Bauch in Brandenburg an der Havel.

Vor fast vier Jahren hatte Bauch sein Fahrradmuseum in der Rathenower Straße in der Brandenburger Altstadt eröffnet – in einer alten Hinterhofwerkstatt. Zuerst widmete sich der Mechaniker und begeisterte Schrauber den Fahrrädern, die bis 1945 in Brandenburg an der Havel hergestellt worden sind. Zwei Jahre später nahm er die Etage darüber in Arbeit und gestaltete sie im vorigen Jahr mit dem Thema „Fahrradland DDR“.

BMX-Rad aus Sangerhausen

Rund 50 Drahtesel kann man dort entdecken – vom Kinderrad mit Stützrädern über ein Tandem und allseits bekannte Diamant-Räder bis zum BMX-Rad, das 1990 den VEB Mifa im Werk Sangerhausen verließ. BMX-Räder wurden ab 1985 gebaut. „Weil sie so robust sind, sind sie heute noch sehr begehrt“, sagt Bauch.

In seinem Fahrradmuseum in Brandenburg an der Havel widmet Günter Bauch eine Etage dem Brandenburger und eine dem DDR-Fahrradbau. Quelle: Heiko Hesse

Der gelernte Kfz-Schlosser legt Wert darauf, die politisch-wirtschaftliche Entwicklung im DDR-Fahrradbau zu zeigen. „In den ersten Jahren waren es eher selbstständige Betriebe, dann kamen die Enteignungen und Verstaatlichungen“, berichtet er. „Eigentlich sollten Mifa und Diamant alles abdecken“, sagt Bauch.

>Weitere Bilder aus dem Fahrradmuseum finden Sie hier

Als der Staat allerdings in den späten 70er Jahren bemerkte, dass das nicht klappt, besann man sich der sogenannten Konsumgüterproduktion. Nun bauten auch das Ifa-Motorenwerk Nordhausen, das Landmaschinenkombinat Bischofswerda und der VEB Baumechanik Schwerin Fahrräder. In dem Schweriner Betrieb fertigte man 1985 ein Tandem, das in der Ausstellung zu sehen ist.

Schöne alte Werbeschilder

Die Wände hat der Enthusiast mit historischen Werbeschildern und Tafeln dekoriert. Auch hier weht dem Besucher viel Zeitgeist entgegen. Der Besuch dieses Museums hat zwei Haken: Es ist nicht barrierefrei, man muss enge Treppen steigen, und es hat nur nach Vereinbarung geöffnet. Gleichwohl ist Günter Bauch sehr flexibel und freut sich, Interessierte durch die beiden Ausstellungen zu führen.

Termine kann man vereinbaren unter 033207/70861.

Von Heiko Hesse