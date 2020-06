Brandenburg/H

Gleich neben dem Pennymarkt in der Jacobstraße steht ein markantes Haus aus der Gründerzeit. Das bis zum Supermarktparkplatz reichende große Mietshaus wird zusammen mit einem großen Grundstück zum Verkauf angeboten.

3,15 Millionen Euro soll das Areal kosten, teilt die Gesellschaft René Alexander Immobilien aus Berlin mit. Der Immobilienhändler bietet die in Privatbesitz befindliche Fläche samt dem bestehenden Gebäude in der Jacobstraße 4 im Kundenauftrag an.

Anzeige

Garagen auf dem Baugrundstück

Ursprünglich wollte der Eigentümer auf dem Grundstück zwischen Bauhofstraße und Jacobsgraben einen Neubau errichten. Dort befindet sich seit vielen Jahren ein recht großer Garagenkomplex.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Visualisierung zeigt, wie das geplante Mietshaus mit seinen 53 Wohnungen einmal aussehen könnte. Quelle: René Alexander Immobilien

Für ein Wohnhaus mit mehr als 50 Wohnungen, die zwischen 58 und 142 Quadratmetern groß sein können, liegt bereits die Bauplanung aus dem Jahr 2018. Eine Visualisierung des Planers zeigt, wie das Haus einmal aussehen könnte.

Laut Verkaufsexposé könnte der Neubau für 2500 Euro pro Quadratmeter errichtet werden. Denn eine Baugenehmigung ist nach Angaben des Immobilienbüros erteilt. Die vorhandenen Garagen neben dem Penny-Parkplatz müssten dafür dann weichen. Der benachbarte Kundenparkplatz bliebe davon unberührt.

Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1900

In dem bestehenden vierstöckigen Mietshaus mit dem runden Erker befand sich im Erdgeschoss früher ein Schuhladen, aktuell ist dort ein Wettbüro zu finden. Außer dieser Gewerbeeinheit hat das ungefähr im Jahr 1900 errichtete Mehrfamilienhaus elf Wohnungen.

Inklusive der möglichen Neubaufläche hat das Grundstück in der Stadtmitte eine Größe von mehr als 4000 Quadratmetern.

Den Angaben im Verkaufsprospekt zufolge lässt sich, wenn der Neubau einmal bewohnt ist, dort eine Jahresnettokaltmiete von mehr als 450.000 Euro erzielen. In dem Altbau liegt sie, alle Wohneinheiten zusammengerechnet, bei knapp 90.000 Euro.

Von der Straße kann man nicht sehen, wie weit sich das Mietshaus von 1900 in den Hof hinein erstreckt. Quelle: Rüdiger Böhme

Von Jürgen Lauterbach