Mini-Boden ist da: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Tagebuch, Sonntag, 10. Mai 2020

Dass ich nun seit drei Tagen nichts mehr in dieses Tagebuch geschrieben habe, hat einen Grund, und der wog am Tag der Befreiung um 15.55 Uhr 4.125 (!) Gramm und heißt Ivan Boden. Ich bin nämlich Vater geworden.

Am Mittwochabend ging es los

Nachdem sich der kleine Mann noch ein paar Tage länger als errechnet überlegte, wann er kommen mag, ging alles am Mittwochabend los. Es ist sowohl Anjas als auch mein erstes Kind und da ist es sehr schwierig, herauszufinden, wann die Babys im Bauch am Ausgang rütteln. Der wahre Hinweis aller uns bekannten Mütter: „Du wirst merken, wann es losgeht“ hilft da nur begrenzt, weil man vorher öfter mal denkt: „Geht es jetzt los? Ist es das, was die meinen?“

Anja Boden im Krankenhaus mit dem kleinen Ivan. Mutter und Kind sind seit der Geburt wohlauf. Quelle: privat

Am vergangenen Mittwoch gegen 19 Uhr war es so und wir entschlossen uns, keine ungewisse Nacht ohne Schlaf zu verbringen, sondern in die Klinik zu fahren, um mal nachsehen zu lassen. Die Maßnahmen rund um Corona verbieten mir derzeit, mit rein zu gehen und so wartete ich mit Günther draußen im Auto. Drei Stunden später rief Anja mich an: „Ich bleibe hier.“

Werdende Väter dürfen erst dann zur gebärenden Frau, wenn es wirklich los geht und sie den Kreißsaal bezieht. Also fuhr ich nach Hause und verbrachte eine Nacht ohne Schlaf. Meine Schwiegereltern kamen noch in der Nacht aus Berlin zu uns, um auf Günther aufzupassen. Ivan indes spielte offenbar im Bauch meiner Frau nur etwas mit der Türklinke zum Ausgang. Erst am Donnerstagnachmittag kamen die Wehen regelmäßig und ich fuhr um 17 Uhr in die Klinik, wo meine Frau im Kreißsaal wartete. Als der kleine Mann seinen Versuch, seine Eltern kennen zu lernen, abbrach, musste ich im 22 Uhr wieder das Klinikum verlassen, denn meine Frau wurde wieder zurück auf die Station gebracht.

Mini-Boden erblickt am Nachmittag das Licht der Welt

Am Freitagmorgen, dem Tag der Befreiung, war Mini-Bodens Entschluss aber offenbar gefasst und er dachte sich: „Dieser Tag ist ein guter Tag, um geboren zu werden.“ Um 10 Uhr morgens betrat ich erneut den Kreißsaal, wo der gute Mann dann endlich nach knapp sechs Stunden das Licht von Brandenburg an der Havel erblickte. An dieser Stelle wird es schwierig, einen Tagebucheintrag zu verfassen, der etwa 4000 Zeichen hat. Würde ich meine und Anjas Gefühle aufschreiben wollen, hätte ich irgendwann in den nächsten Tagen einen 200.000-Zeichen-Text vor mir liegen und würde denken, dass 200.000 Zeichen der Sache nicht gerecht werden. Um es kurz zu machen: Wir sind unfassbar glücklich. Was für eine wundervolle Sache. Wir haben ein Kind!

Ivan Boden kam am vergangenen Freitag zur Welt. Quelle: privat

Wenn man uns vorher gesagt hätte: Am Tag der Geburt ist im Kreißsaal die Hölle los und es kommen viele werdende Mütter an - wir hätten gedacht: „Ach Du Scheiße.“ Nun, an diesem Tag war im Kreißsaal wirklich die Hölle los. Aber es war ganz anders, als man sich das dann vorstellt. Sollte ich also einen Text über diese unglaubliche netten, zuvorkommenden, kompetenten, tollen, immer präsenten Hebammen, Ärztinnen und Schwestern schreiben, würde ich wieder einige zehntausend Zeichen tippen. So aber nur ein Wort: Danke! Wenn eine Frau in den Wehen liegt und dabei noch den Drang hat, den Anwesenden zu sagen, dass sie alle so toll sind, bedarf es glaube ich keiner weiteren Worte außer „Danke“.

Im Kreißsaal tragen alle Mundschutz

Die Corona-Maßnahmen im Klinikum haben natürlich sehr große Auswirkungen auch auf den Kreißsaal. Alle tragen Mundschutz. Allein das ist für alle eine große Herausforderung, weil man eben nicht mal kurz die gebärenden Frau motivierend anlächeln kann. Wer schon mal bei einer Geburt dabei war, weiß, dass in der entscheidenden Phase viel Psychologie im Spiel ist. Aber irgendwie haben die das da drauf, auch mit dem Tuch vorm Mund Freundlichkeit, Heiterkeit, Fröhlichkeit, Professionalität, Zuversicht und Motivation zu versprühen - trotz Corona, trotz, dass an diesem Tag wirklich dort die Hölle los war. Ich habe mich mit den Hebammen unterhalten und dabei erfahren, welche Auswirkungen das alles da gerade hat. Aber die nehmen das hin, machen ihren Job, leben damit und bringen die Kinder zur Welt. Falls das dort irgendjemand liest: Danke. Ihr seid alle so unfassbar gut.

Besuch ist nicht gestattet

Nach der Geburt von Ivan durften wir noch ein paar Stunden im Kreißsaal bleiben, bis alle Untersuchungen abgeschlossen waren. Danach fuhr man meine Frau und meinen Sohn (ich flippe aus!) wieder auf die Station und ich musste gehen. Besuchen darf ich die zwei nicht, weil das derzeit nicht gestattet ist. Das ist zwar nicht schön, aber für uns verbietet sich jegliche Kritik und keiner von uns hat in irgendeiner Form das Gefühl, sich beschweren zu müssen. Unser Klinikum gestattet es werdenden Vätern, bei der Geburt dabei zu sein. Das ist gerade in vielen Kliniken nicht der Fall und es wurde und wird hier alles dafür getan, dass das so bleibt. Und weil das geklappt hat, kann man sagen: Alles richtig gemacht.

Wenn man einen Text schreibt, sollte man penibel auf Wortwiederholungen achten. Ich wiederhole ein Wort dennoch sehr gern: Danke!

Von Stephan Boden