Das Umweltministerium will Moorlandschaft und Landwirtschaft miteinander versöhnen. Dazu läuft ein auf zunächst sechs Jahre angelegtes, sogenanntes „Klimamoor-Projekt“. Das Ziel: Moore standortgerecht und existenzsichernd zu bewirtschaften.

Um Moore als Wasserspeicher und Aktivposten gegen Treibhausgase zu bewahren und gleichzeitig eine landwirtschaftliche Nutzung zu ermöglichen, stellt das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz 7,2 Millionen Euro für das Moorprojekt zur Verfügung.

Klima-Moorprojekt

Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Bündnisgrüne) ist an diesem Donnerstag mit Moorexperten über Trampelpfade zum Polder Emster-Gollwitz an der mittleren Havel gestiefelt. Denn dort befindet sich eines von zehn in diesem Jahr startenden Projektgebieten.

Experten beraten in vom Land bezahlten „Klimamoor-Teams“ die Nutzer solcher Moorgebiete und unterstützen Landwirtschaftsbetriebe bei der Umstellung ihrer dortigen Bewirtschaftung und Verwertung. Die Fachleute kennen sich den Angaben zufolge aus mit Wasser- und Landwirtschaft, er Verfahrenstechnik, Moorkunde und Biologie.

Auf diesem Bild können Einheimische erkennen, wo das in Frage stehende Moorgebiet an der Emster liegt. Quelle: Jürgen Lauterbach

Brandenburg als eines der moorreichsten Bundesländer setzt sich für den Schutz der Moore und damit für mehr Klimaschutz ein, heißt es. Den Angaben zufolge geht es um 10.000 Hektar Moorgebiet.

Umwelt- und Klimaschutzminister Axel Vogel: „Moore werden bis heute vielerorts entwässert, um auf den Flächen Landwirtschaft zu betreiben. Die negativen Folgen für Umwelt, Klima und Wasserhaushalt sind groß, der Schaden für Gewässer und Boden unumkehrbar.“

Senkung der Treibhausgasemissionen

Dem Grünen-Politiker zufolge wirkt das Klima-Moorprojekt der problematischen Entwicklung entgegen. Denn es trage zur Senkung der Treibhausgasemissionen bei und erhöhe zugleich die Wasserspeicherkapazitäten des Bodens.

Auch im Interesse der Landwirte sei es keineswegs, wenn die Böden Jahr für Jahr um zwei Millimeter absinken. Aber sie möchten ihre Flächen natürlich weiterhin nutzen. Ohne Umstellungen scheint das nicht zu gehen.

Nichts für hochproduktive Kuh

Eine hochproduktive Kuh wird auf einem solchen Weideland kaum grasen können“, räumt Christina Grätz von der auf Renaturierung spezialisierten Gesellschaft „Nagola Re“ während des Ortstermins mit dem Minister ein. Es müssten schon andere Tierarten sein, Wasserbüffel und Galloway-Rinder zum Beispiel.

Das Vogel-Ministerium vertraut darauf, dass alternative Bewirtschaftungsformen möglich sind, die „moorangepasst und klimafreundlich“ sind. Das zeigten „Erfahrungen in Wissenschaft und Praxis“.

