Brandenburg/H

Es ist noch nichts verloren, aber die Pläne der Stadt zu einer touristischen Entwicklung der ehemaligen Rieselfelder in Wendgräben rücken in immer weitere Ferne. Nachdem sich bereits der Naturschutzbeirat von Brandenburg an der Havel bereits vehement gegen ein solches Großvorhaben ausgesprochen und dies auch fachlich begründet hat, geht nun auch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) deutlich auf Distanz.

Die noch unbebauten Flächen Wendgräben aus der Luft, im Hintergrund der Breitlingsee. Quelle: STG Brandenburg

Zwei Anfragen ans Ministerium

Die Göttiner Bürgeriniative Naturnahe Orts- und Stadtteile e.V. sowie Grüne-Liga-Landesgeschäftsführer Michael Ganschow hatten unabhängig voneinander beim Ministerium nach der Zulässigkeit eines solchen Vorhabens angefragt. Sie beriefen sich dabei auf die Absichtserklärung der Verwaltung, die Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet „Brandenburger Wald- und Seengebiet“ herauslösen zulassen, wenn ein geeignetes Projekt und ein entsprechender Investor zur Verfügung stehe.

Keine Ausgliederung mehr

Antwort kam von Carola Vagedes, sie ist im Ministerium Referentin für Naturschutz in Planungen und Zulassungsverfahren: „Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass Ausgliederungsverfahren vom MLUK als Verordnungsgeber nur noch in seltenen Ausnahmefällen durchgeführt werden. Regelfall zur Lösung des Normenkonfliktes zwischen kommunaler Bauleitplanung und LSG-Verordnung ist heute das so genannte Zustimmungsverfahren.“ Dieses habe grundsätzlich Vorrang vor einem Ausgliederungsverfahren.

Raumbedeutsames Vorhaben

Anhaltspunkte, um in Wendgräben hiervon abzuweichen, seien nicht erkennbar, „zumal dieses raumbedeutsame Vorhaben eines Raumordnungsverfahrens mit Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf und das Ergebnis noch nicht vorliegt“, schreibt die Referentin.

„Die sensible Lage der Rieselfelder – unmittelbar angrenzend an das Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet ,Gränert’ – spricht eher dafür, dass die Fläche in besonderem Maße schutzwürdig und schutzbedürftig ist und nur sehr behutsam für eine naturnahe touristische Nutzung entwickelt werden kann. Die Planung eines etwa 100 Hektar großen ,Ferienparks’ drängt sich in dieser Lage nicht auf, so dass ein Zustimmungsverfahren wohl kaum Aussicht auf Erfolg hätte.“

Kompromiss zur Petition

In ihrer jüngsten Sitzung mussten sich auch die Stadtverordneten mit der Petition des Bürgerinitiativen-Sprechers Robert Thiele befassen, die auf den Erhalt des Landschaftsschutzgebietes abzielte. Am Ende stand nach hitziger Diskussion eine Art Kompromiss. Der Petition wurde vorerst nicht stattgegeben, vielmehr folgte eine Mehrheit der Volksvertreter der Empfehlung des Petitionsausschusses.

Eine flächendeckende touristische Nutzung in Wendgräben wird es wohl nicht geben. Quelle: Heike Schulze

Bürokratische Vorarbeiten nötig

Dieser hatte angeregt, erst einmal die bürokratischen Vorarbeiten zu erledigen, die von der Verwaltung selbst vorgeschlagen worden waren: Zuerst Klären der Bauleitplanung und Landschaftsschutzgebietsverordnung zwischen Verwaltung und dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz. Danach Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens mit paralleler Änderung des Flächennutzungsplanes durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung. Zuletzt gegebenenfalls Antrag auf Beginn eines Raumordnungsverfahrens bei der Gemeinsamen Landesplanung Berlin Brandenburg. Ein solcher Antrag ist vom Umfang des geplanten Vorhabens abhängig.

Keine Befugnis für Verwaltung

Das ist auch kein Freifahrschein für die Verwaltung, für jeden der Schritte muss sie sich auch die Zustimmung der Stadtverordneten abholen. Das bestätigt auch die Leiterin des kommunalen Rechtsamtes Elisabeth Warnke in einem Schreiben an die Stadtverordneten. Mit dem Votum zur Petition sei noch kein Auftrag an die Verwaltung ausgelöst worden, so vorzugehen. „Es geht ,nur’ um eine Stellungnahme an den Petenten, welche Auffassung die Stadtverordnetenversammlung zu dessen Petition hat.“

Investoren wollen Sicherheit

Damit „könnte somit kein dementsprechender Auftrag an die Verwaltung beschlossen werden“. Die Formalien haben relativ viel Bedeutung: Die naturschutzrechtlichen Bedingungen werden immer strenger, zudem wollen potentielle Investoren so etwas wie „Planungssicherheit“, bevor sie Geld und Ressourcen aufwenden, um Projekte zu entwickeln. Das haben mögliche Bauherren und Betreiber auch dem Rathaus bereits signalisiert. Wegen der unklaren Perspektive gab es bislang auch nur zwei Bewerbungen für das Areal, ein Investor will ein ganz großes Feriendomizil schrittweise entwickeln, ein anderer eine kleinere Wellness-Oase.

Von André Wirsing