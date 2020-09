Brandenburg/H

Das 2019 neu errichtete Forschungslabor der Medizinischen Hochschule Brandenburg „ Theodor Fontane“ (MHB) im Haus 11 des Städtischen Klinikums besuchte am Montag Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke mit Wissenschaftsministerin Manja Schüle (beide SPD) auf Einladung von Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU). Eine gute Gelegenheit für den MP, sich über die modernsten Technologien zu informieren, mit denen die Studenten der Hochschule arbeiten können.

Die MHB arbeitet mit einem anderen Ausbildungsplan als andere Universitäten, an denen Mediziner ihr Handwerk lernen. Die MHB-Studenten werden sehr früh unter Anleitung der an den Kliniken arbeitenden Professoren in den medizinischen Alltag integriert, sind also früher in der Praxis. Neben der Arbeit der Hochschule interessierte den MP auch die Arbeit im Brandenburger Klinikum unter den momentan schwierigen Bedingungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Anzeige

„Ich möchte zuerst Danke an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitswesen für Zuverlässigkeit in der Arbeit und den Umgang mit dem Coronavirus sagen. Auch Danke dafür, dass wir alle uns auf sie verlassen können und das weit über die Stadtgrenze Brandenburgs hinaus“, so Woidke. Immerhin sei das Klinikum Versorger für ein großes Umland.

Auf dem Höhepunkt der Cornoakrise hatte das Brandenburger Klinikum ein Netzwerk- ein sogenanntes Versorgungs-Cluster – von fast zwei Dutzend Kliniken und Pflegeeinrichtungen geknüpft und organisiert, nachdem das Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Folge des dortigen Missmanagement über Wochen vom Versorgungsnetz genommen werden musste.

Woidke betonte, dass wir noch „zu wenig über das Coronavirus wissen und es deswegen dringend erforderlich ist, achtsam und rücksichtsvoll weiter miteinander umzugehen. Egal ob unterwegs oder zuhause.“ Dabei stellte er das besonders hohe Risiko für die Beschäftigten im Gesundheitswesen heraus. Die moderne Technologie am Brandenburger Klinikum sei bekannt, diese nütze aber nichts ohne die Menschen, die damit umgehen könnten.

Da sei die Gründung der MHB ein positiv unterstützender Effekt. Für die MHB versicherte er, dass diese Erfolgsgeschichte weiter – vorerst bis 2024 – vom Land unterstützt werde, wie es ja bereits gegenüber der MAZ vor einigen Wochen erstmals öffentlich erklärt hatte. Weiter sollen neben der strukturellen Finanzierung der MHB auch Investitionen des Städtischen Klinikums weiter unterstützt werden.

Das Geld fließe zusätzlich zu den insgesamt 160 Millionen Euro für das Gesundheitswesen des Landes. Das diene auch dazu, dass jeder einzelne Krankenhausstandort im Land Brandenburg erhalten bleiben kann und solle. In einer Gesprächsrunde mit der Klinikleitung im Anschluss an die Stippvisite, die auf Schellers Einladung hin überraschend organisiert worden war, wurden Probleme und Fragen zum Klinikum und der MHB besprochen.

Von Rüdiger Böhme