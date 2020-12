Brandenburg/H

Als Leticia Koffke und ihr Bruder Hendrick sich am Mittwoch in der ARD-Show „Das Quiz mit Jörg Pilawa“ den Fragen des Moderators stellen, wird schnell klar, dass die beiden eine ganz besondere Geschwisterbeziehung verbindet. „Ich trage einen Teil von ihm immer bei mir“, sagt die 49-Jährige. Ihr großer Bruder Hendrick Koffke aus Brandenburg an der Havel hat seiner Schwester 2011 eine seiner Nieren gespendet und ihr damit „ein neues Leben geschenkt“, wie sie sagt.

Leticia Koffke wurde im September 1990 in Schwerin zur ersten und einzigen Miss DDR gewählt. Im Dezember desselben Jahres wurde sie als Miss Brandenburg zur Miss Germany 1990/91 gekrönt – der ersten gesamtdeutschen Schönheitskönigin seit 1933. Damals wusste die 19-Jährige schon, dass sie an einer seltenen Erbkrankheit leidet, die die Funktion ihrer Nieren schwer beeinträchtigt. Die Organe sind nicht nur für die Engiftung des Körpers zuständig, sondern regulieren auch den Wasser- und Elektrolythaushalt sowie die Produktion wichtiger Hormone wie Renin. Der körpereigene Botenstoff sorgt unter anderem für die Regulation des Blutdrucks.

Leticia Koffkes Nieren hören irgendwann auf zu arbeiten

Durch den genetischen Defekt verloren Koffkes Nieren mit den Jahren nach und nach ihre Funktion – mit drastischen Folgen für die junge Frau. Anfangs fühlte sie sich permanent schlapp und erschöpft, dann bekam sie Bluthochdruck. Der hohe Blutdruck schädigte die angeschlagenen Nieren immer weiter, was wiederum ihren Blutdruck weiter in die Höhe trieb. „Es war ein Teufelskreislauf“, sagt sie.

Erste und einzige Miss DDR: Leticia wurde 1990 zur Schönheitskönigin gewählt. Quelle: action press/Thomas Meyer

Als Leticia Koffke mit 38 Jahren nach Wesseling bei Köln zog, hatte sich ihr Zustand massiv verschlechtert. Ihre Nieren arbeiteten kaum noch, so dass sie sich jeden Abend einer Bauchfelldialyse unterziehen musste. Dabei schloss sie sich über Nacht an einen Apparat an, der eine sterile Dialyselösung in ihr Bauchfell einleitete, um ihrem Körper die nicht verarbeiteten Giftstoffe zu entziehen. Das halb durchlässige Bauchfell diente dabei als körpereigene Filtermembran für Koffkes Blut.

Das erste Angebot des Bruders lehnt sie ab

Ihre Ärzte hatten sie in der Zwischenzeit auf eine Liste für eine Spenderniere setzen lassen – Wartezeit: sechs bis acht Jahre. Schon damals hatte Hendrick Koffke seiner Schwester angeboten, ihr eine seiner Nieren zu spenden. Doch sie lehnte ab. „Behalte du mal deine Niere“, sagte sie damals zu ihrem Bruder. Das Geschenk erschien ihr zu groß, als dass sie es hätte annehmen können. Drei Jahre später war Leticia Koffke mit ihren Kräften am Ende – körperlich und seelisch.

Lesen Sie auch: Mehr als 300 Brandenburger warten auf ein Spenderorgan

Zu ihren körperlichen Symptome, der dauerhaften Kraftlosigkeit und Abgeschlagenheit kam die permanente Ungewissheit, mit der sie leben musste. In ihrem Kopf kreisten die immer gleichen Fragen: Bekomme ich überhaupt ein Spenderorgan? Halte ich noch so lange durch? Die Perspektivlosigkeit setzte ihrer Psyche schwer zu. „Ich habe überlebt, aber ich hatte keine Lebensqualität“, erinnert sich Koffke heute.

Organspender leben statistisch betracht länger

Bei einem Vortrag zum Thema Organspende hörte sie eines Tages den Satz: „Lebendspender leben länger als Nichtspender.“ Menschen, die ihre Organe spendeten, würden danach intensiver medizinisch betreut und daher statistisch betrachtet länger leben. Koffke rief ihren Bruder an und fragte ihn, ob er noch einmal über eine Spende nachdenken würde. „Wat soll ick denn darüber nachdenken, dit hab ick doch schon damals gesagt“, entgegnete er.

„Das war für mich selbstverständlich“, erinnert sich der 52-jährige Hendrick Koffke. „Als sie mich fragte, sagte ich nur: Los geht’s, umbauen!“ Nach einigen Voruntersuchungen war es 2011 soweit. Leticia Koffke sollte in einer Doppel-OP am Uni-Klinikum Düsseldorf die Niere ihres Bruders transplantiert bekommen. Bevor sie in den Operationssaal geschoben wurden, schauten sich die beiden Geschwister noch einmal in die Augen und drückten einander die Hände. „Diesen Moment werde ich nie vergessen“, sagt Leticia Koffke.

Fünf Tage nach der OP haben sich Koffkes Werte stabilisiert

Als sie auf der Intensivstation zu sich kommen, hätten beide zunächst unfassbare Schmerzen gehabt, erinnert sich Koffke. Doch schon bald zeigt sich der Erfolg des Eingriffs: Leticia Koffkes Blutwerte normalisieren sich, ihr Blutdruck ist bereits nach fünf Tagen auf einen Normalwert gesunken. „Es war wie ein Wunder, zum ersten seit Jahren mal hatte ich die Aussicht auf ein normales Leben.“

Auch für ihren Bruder Hendrick begann damals ein neues Leben. „Er war danach wie ausgewechselt“, sagt Leticia Koffke. Das Geschenk, das er seiner kleinen Schwester machen konnte, habe ihn „wahnsinnig beflügelt“, wie sie sagt. „Außerdem ist er jetzt verpflichtet, mich einmal im Jahr zu besuchen“, sagt Koffke und lacht. Ihr Bruder muss jährlich zur Nachuntersuchung nach Düsseldorf kommen. Am Freitag ist es wieder so weit, dann gucken sie zusammen den zweiten Teil ihres Auftritts in „Das Quiz mit Jörg Pilawa“.

Von Feliks Todtmann