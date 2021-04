Mit 134 Sachen durch Emstal - Ortsbeirat schockiert

Emstal

Dafür wären mindestens 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot fällig gewesen. Mit 134 Sachen ist ein Kraftfahrer durch die Emstaler Ortsdurchfahrt in Richtung Busendorf gerast. Für die Person am Lenkrad bleibt die irre Fahrt leider folgenlos. Denn hinter dem Geschwindigkeitsmessgerät saß nicht die Polizei oder das Ordnungsamt. Aufgedeckt hat den Tempo-Spitzenreiter die vom Ortsteil angeschaffte und an einem Laternenmast befestigte Messanlage des Herstellers Elan City, wie sie auch in der Michelsdorfer Ortsdurchfahrt im Einsatz ist. Und die macht keine Fotos. Festgehalten werden nur Geschwindigkeit und die Zahl der Fahrzeuge, die die Messstelle passieren.

Begründete Sorgen

Bei einer ersten Auswertung nach viermonatigem Einsatz sieht sich der Emstaler Ortsbeirat in seiner Sorge bestätigt. Durch Emstal wird schneller gefahren als erlaubt. Was die Kommunalpolitiker aber erstaunt: Ortsauswärts wird sogar mehr und öfter Gas gegeben. Grund könnte die Anzeige für eingehende Fahrzeuge sein. „Die rote Warnung des Displays ist schon beim Passieren des Ortseingangsschildes aus Richtung Busendorf zu sehen. Bis zum Messgerät wird dann schnell auf die Bremse getreten, um das grüne „Danke“ auszulösen“, vermutet Ortsbeiratsmitglied Berthold Satzky.

In beide Richtungen

Was jedoch offenbar nur wenige Kraftfahrer auf dem Schirm haben: Das Gerät misst auch auf der vom LED-Display abgewandten Seite die Geschwindigkeit. Es folgt aber keine Anzeige. Der erzieherische Effekt bleibt aus. Deshalb sind die 134 km/h nur die Spitze des Eisbergs. Von den seit Ende November 2020 gemessenen rund 64 000 ausfahrenden Fahrzeugen waren knapp 38 Prozent mit 51 bis 70 km/h unterwegs. 843 Personen fuhren 71 bis 90 km/h. Und immerhin 49 Kraftfahrer waren im Bereich zwischen 91 und 110 km/h unterwegs.

Kreis soll mehr präsent sein

Die höchste ortseinwärts gemessene Geschwindigkeit lag bei 95 km/h. Fast 90 Prozent der knapp 56 000 gemessenen Fahrer hielten sich an die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Immer noch rund 5800 Fahrer waren im Bereich von 51 bis 70 km/h unterwegs. In 112 Fällen zeigte die Messung bis 90 km/h an. Zwei Fahrer waren mit Tempo 91 bis 110 ortseinwärts unterwegs. Für den Emstaler Ortsbeirat gibt es angesichts der Zahlen nur ein Fazit: „Das Ordnungsamt der Kreisverwaltung muss öfter in Emstal präsent sein“, sagte Ortsbeirat Satzky der MAZ. Für nötig hält der Ortsbeirat auch den Einbau einer Querungshilfe im Ortseingangsbereich aus Richtung Busendorf.

Von Frank Bürstenbinder