Brandenburg/H

Laufen konnte der Fahrer vermutlich nicht mehr. Und dass er diese Fahrt unbeschadet überlebte, hat ein 55-jähriger Mann vermutlich einem Zeugen zu verdanken, dem am Samstag Nachmittag ein vor ihm fahrendes Auto auf der B 102 in Lütte auffiel, das sich in Schlangenlinien auf der Straße bewegte. Telefonisch informierte der Zeuge die Polizei über das Fahrverhalten des Dacia-Fahrers.

Er wusste auch zu berichten, dass der Fahrer schon einmal in den Straßengraben gefahren war, dann aber die Spritztour fortsetzte. Der Zeuge blieb hinter dem Fahrzeug und meldete der Polizei den laufenden Standort. Das Fahrzeug konnte kurz vor Brandenburg in Höhe des Krugparks in Wilhelmsdorf um 17.52 Uhr gestoppt werden. Der Fahrzeugführer war stark alkoholisiert und hatte einen Atemalkoholwert von 3,90 Promille.

Der Dacia-Fahrer musste zur Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet, teilt die Polizei mit. Fahren mit einer Blut­alkohol­konzen­tration von 1,1 Promille und mehr gilt als absolute Fahrun­tüchtig­keit und wird als Straf­tat geahn­det. Neben mindestens drei Punkten und einem langen Fahrverbot drohen Freiheits- oder hohe Geldstrafen.

Von MAZ