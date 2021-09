Mit 39 Luftballons: Initiative „Ein Quadratkilometer Bildung“ feiert Geburtstag in Hohenstücken

Brandenburg/H

39 Luftballons mit Wunschzetteln von Lehrern, Kindern und Jugendlichen fliegen durch Hohenstücken. Mit der Aktion feiern Sabrina Kremzow von der Initiative „Ein Quadratkilometer Bildung“ und ihren Kooperationspartner den dritten Geburtstag des Projekts im Brandenburger Stadtteil.

Unterstützer der Initiative „Ein Quadratkilometer Bildung“ lassen Luftballons in den Himmel steigen. Quelle: André Großmann

Hilfe für Schüler

An der Gebrüder-Grimm-Grundschule wünschen sich Kinder für Hohenstücken mehr Liebe, Freundschaft und neue Spielplätze. Sabrina Kremzow leitet die Initiative. „Wir wollen, dass sich die Bildungschancen jedes Kindes verbessern, auch wenn sie aus sozial schwachen Familien kommen“, sagt die 37-Jährige der MAZ.

Doch wie soll das gelingen? Dazu arbeitet „Ein Quadratkilometer Bildung“ mit Lehrern und Pädagogen, die ab der Einschulung und dann später in der Klasse beobachten, welche Fähigkeiten, Talente und Probleme Schüler haben.

Anschließend spricht Sozialarbeiterin Sabrina Kremzow mit Lehrern über Fördermöglichkeiten. Für sie ist klar, dass sich die Corona-Pandemie auf Schüler auswirkt. „Die Kinder sind in ihrer Entwicklung ständigen Herausforderungen ausgesetzt. Sie durften ihre Freunde nicht sehen und seltener rausgehen. Das hat Auswirkungen auf ihre psychische Entwicklung. Die Kinder spüren unbewusst, dass etwas um sie herum passiert“, sagt Kremzow. Sie befürchtet, dass in Zeiten steigender Inzidenzen die Doppelbelastung für Eltern wieder zunimmt.

In Hohenstücken aufgewachsen

Sie hofft, dass Schulen im Herbst und Winter offen bleiben. „Klar ist: Eltern sind keine Pädagogen, es besteht die Gefahr, dass Bildungsdefizite zunehmen“, sagt Kremzow. Die Brandenburgerin hat von ihrer Geburt bis zum Abitur in Hohenstücken gelebt, der Stadtteil ist für sie Teil ihres Lebens, auch deshalb will sie den Menschen hier etwas zurückgeben.

Netzwerk mit mehr als 25 Partnern

In drei Jahren hat sie ein Netzwerk mit mehr als 25 Unterstützern aufgebaut, zu denen die Kita „Schritt für Schritt“, die Stadtteilbibliothek Hohenstücken und die Gebrüder-Grimm-Grundschule gehören. Gäste finden Sabrina Kremzow in ihrer pädagogischen Werkstatt in der Walther-Ausländer-Straße 4.

Schüler der Gebrüder-Grimm-Grundschule haben zum Geburtstag der Initiative ein Bild gemalt. Quelle: privat

Für das nächste Jahr plant sie das Projekt „Gesund erwachsen“, bei dem Kitas, Grund- und Oberschulen dabei sind. Themen sind Selbstliebe, Achtung und gegenseitiger Respekt von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Den dritten Geburtstag feiert Kremzow mit ihren Unterstützern. Vorm Bürgerhaus Hohenstücken lassen sie Luftballons in den Himmel steigen. Wenn Brandenburger Exemplare finden, sollten sie sich bei Sabrina Kremzow melden.

Infos zur Bildungsinitiative „Ein Quadratkilometer Bildung“ gibt es hier.

Von André Großmann