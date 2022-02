Brandenburg/H

Für die Liebe seines Lebens und seine Gesundheit gibt Manfred Linke nie auf. Der Brandenburger ist mit 91 Jahre das älteste Mitglied bei Clever-Fit in der Willi-Sänger-Straße und trainiert einmal pro Woche seine Ausdauer.

Ausdauertraining mit 91 Jahren

Die Besucher staunen, wenn er beim Ganzkörpertraining Bizeps, Beine, Rücken stählt und den Bauchmuskeltrainer erklimmt. Der Sport macht ihn glücklich, weil Freundschaften entstehen und er sich besser fühlt. Manfred Linke verlässt das Fitness-Studio erst nach über einer Stunde, denn nach dem Sport folgt die Entspannung in der Sauna.

„Ich muss in Bewegung bleiben, sonst baut der Körper im Alter sehr schnell ab. Natürlich fühle ich mich anders, als mit 70 oder 80. Ich tue aber was dagegen und teste, wie weit ich gehen kann. Ich möchte nicht nachlassen und irgendwann nur noch zu Hause sitzen. Ich muss in Bewegung bleiben, durchhalten, es ist doch alles so schön. Meine Frau und ich wollen so lang es geht zusammen sein und dafür braucht sie mich noch in gutem Zustand“, sagt er der MAZ.

Wenn der Aktivrentner mal keine Lust aufs Training haben sollte, passt seine Brigitte auf. Sie packt ihrem Gatten vorher die Taschen und erinnert Manfred Linke, dass es keine Ausreden gibt. Sie weiß, dass ihr Mann diesen Ausgleich braucht und sich sonst nicht wohlfühlt.

Als wegen Corona das Fitness-Studio dicht war

Der Brandenburger erinnert sich an die Zeit, als die Fitnessstudios wegen der Corona-Lage geschlossen waren. Er bemerkte, dass seine Kraft und Ausdauer nachließ und brauchte einen Plan B. Zuhause stieg er so oft es ging aufs Ergometer und trat in die Pedale.

Manfred Linke braucht keinen Stillstand, sondern Abwechslung. Im Alltag übernimmt er alle Einkäufe und trägt sie anschließend nach Hause in die Roxa-Luxemburg-Allee. Negative Gedanken sind ihm fremd, er geht optimistisch durchs Leben. „Ich bin jemand, der gern auf andere zugeht und mit ihnen spricht. Im Alter bemerke ich, wie wichtig es ist, viel mehr Freunde als Feinde zu haben. Ich will mich mit jedem Menschen verstehen“, sagt er.

Im Fitnessstudio geht sein Plan auf. Fast jeder begrüßt Manfred und fragt ihn nach seinem Geheimrezept. „Ich wäre ja froh, wenn ich mit 91 Jahren noch zum Training kann. Das ist beeindruckend“, sagt Peter Liskowsky. Für Manfred Linke ist Peter Liskowsky ein „junger Hüpfer“, dem er Glück wünscht.

Doch was treibt ihn mit 91 Jahren noch an und welche Wünsche hat er? „Jeder, dem es möglich ist, sollte sich fit halten. Wenn man abends nur auf der Couch sitzt, baut man ab. Der Sport hilft auch, einen klaren Kopf zu bewahren“, sagt der Rentner. Manfred Linke lebt seit 1979 in Brandenburg an der Havel, Tausende Einwohner kennen ihn. Er leitete auf dem Görden eine Kaufhalle am Mozartplatz und bis zur Rente die Einrichtung im heutigen Stahlpalast.

Wenn der Brandenburger Menschen in Not sieht, hilft er schnell. Im August 2020 spendete er einer erkrankten und verschuldeten Rentnerin 50 Euro und ging mit ihr einkaufen. Bis heute verbindet die zwei Senioren eine Freundschaft.

Bitte an junge Brandenburger

In einem kurzen Moment der Stille denkt Manfred Linke bei einer Trainingspause nach. Er hofft, dass junge Brandenburger ihre Zeit nicht nur für materielle Dinge investieren, sondern in die Liebe und Gesundheit. Dann spricht er über seine Wünsche. „Ich hoffe, dass Corona bald aufhört. Die Menschen sollen sich wieder mehr in Kultur und Sport bewegen können. Ich wünsche mir auch, dass man in dieser Stadt wieder mehr Wohnungen baut, die sich jeder leisten kann“, sagt Manfred Linke.

Der Brandenburger hat es nach 70 Minuten geschafft

Sekunden später ist der 91-jährige nicht mehr zu bremsen. Bei einem Hip-Hop-Song geht er an die Beinpresse und trainiert seine Oberschenkelmuskulatur. Nach 70 Minuten Training ist er geschafft, aber glücklich.

„Ich fühle mich besser als vorher und rate jedem, etwas für seine Fitness zu tun. Ich habe auch erst mit 66 Jahren angefangen, es ist also möglich. Sitzen und Liegen können wir alle noch genug“, sagt der Brandenburger.

Nach dem Workout ist er so motiviert, dass er neue Pläne für das Jahr 2022 schmiedet. „Ich gehe bald wieder zweimal pro Woche zum Sport. Das brauche ich für meine Ausdauer, sagt er und lächelt seinen Freunden zu.

Von André Großmann