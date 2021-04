Mit Adebar und Karl May wurde Ziesars Storchenturm berühmt

Ziesar

„Mit freudigem Geklapper begrüßte es sein altes Nest, und nicht minder groß ist die Freude vor allem bei unserer Jugend, ob der wohlvertrauten, immer wieder gern gesehenen Gäste aus den fernen Zonen.“ Worüber Wilhelm Leddin die Leser am 1. April 1930 in seinem „Anzeiger von Ziesar und Umgebung“ mit Begeisterung unterrichtete, würde den einstigen Zeitungsverleger noch heute erfreuen. In diesem Jahr war es der nicht weit entfernt wohnende Gerald Matthies, der erfreut melden konnte: „Der zweite Storch ist da!“ Tatsächlich wurde das Paar inzwischen mehrfach im Luftraum der Stadt gesichtet.

Unter der Flagge des Kulturbundes wurde 1971 eine Nisthilfe auf dem Storchenturm angebracht. Quelle: KHV

Domizil der Vögel ist seit Generationen ein 22 Meter hoher Turm der mittelalterlichen Burganlage, der deshalb vom Volksmund den Namen Storchenturm bekam. Einige Quellen sprechen von 1863 als dem Jahr der ersten Erwähnung der Störche. 1971 kamen die Ziesarer auf die Idee, die Turmspitze mit einer Nisthilfe auszustatten, um den geliebten Störchen das Brüten leichter zu machen. „Seither dürften über 100 Jungstörche in Ziesar das Licht der Welt erblickt haben“ schätzt Silvia Zimmermann vom Kultur- und Heimatverein. Dessen Mitglieder reinigen jedes Jahr den Zinnengang unterhalb der kegelförmigen Turmspitze von den Hinterlassenschaften der gefiederten Gäste. Denn der Boden ist mit allem überdeckt, was bei den Adebars im Laufe einer Brutsaison aus dem Nest fliegt. Darunter Samen von pflanzlichen Baumaterialien, der in jeder feuchten Ritze aufgehen kann. „Wenn wir den Gang nicht säubern würden, wäre er bald zugewachsen“, sagte Zimmermann der MAZ.

Das Nest auf dem Storchenturm in Ziesar ist wieder besetzt. Quelle: Silvia Zimmermann

Arbeitseinsätze auf dem Storchenturm sind nicht ganz so einfach. Denn die Eingangstür befindet sich sieben Meter über dem Erdboden. Man braucht schon eine Steckleiter, um das Innere des rund 500 Jahre alten Wach- und Wehrturms zu erreichen. Dann geht es im Schein einer Taschenlampe an einer Wachstube vorbei eine steinerne Wendeltreppe empor. Die letzten Meter bis zum Austritt auf den kreisrunden Wehrgang müssen Besucher über eine Holzleiter bewältigen. Belohnung für die Anstrengung ist ein herrlicher Blick auf Ziesar und die höher gelegene Burganlage mit dem größeren Bruder, dem Bergfried. Allerdings ist der Storchenturm nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Auf Besuch sind die Störche, die gute und schlechte Brutjahre erlebt haben, also nicht eingestellt. Mit einiger Spannung verfolgen Beobachter, wie sich die Rückkehrer mit den Handwerkern auf dem benachbarten Dach der Burgkapelle arrangieren. In der Regel haben Störche kein Problem mit menschlicher Nähe, allerdings geht die aufwendige Dachsanierung nicht ganz geräuschlos ab.

Der Storchenturm in Ziesar. Quelle: Frank Bürstenbinder

Während die Weißstörche auf der Turmspitze die Freiheit der Lüfte genießen können, hat der Storchenturm in seinem Kellergeschoss eine durchaus finstere Seite erlebt. Im Zuge der Sanierung 1999 wurde auch das einstige Verlies über eine Treppe zugänglich gemacht. Der Legende nach sollen einige Prominente dort als Gefangene des Bischofs geschmachtet haben. Darunter von 1413 bis 1416 der Raubritter Jaspar Gans zu Putlitz. So wollte es jedenfalls Karl May 1877 in seiner Erzählung „Der Leu im Käfig“. 2007 schaffte es der Storchenturm sogar zum landesweiten Denkmal des Monats.

Von Frank Bürstenbinder