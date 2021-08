Mit Anna Loos und Julia Engelmann: Der Kultursommer startet in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Auf der Freilichtbühne des Marienbergs hat die Bühnenkunst seit 1862 Tradition. Der Marienberg, einst Sitz des mächtigen slawischen Triglaf-Heiligtums, verdankt seinen Namen der im 13. Jahrhundert errichteten Marienkirche, einer der schönsten und wertvollsten Kirchen jener Zeit, die Brandenburg zu einem überregional bedeutenden Wallfahrtsort machte. Heute ist der Marienberg als Bürgerpark und Gartendenkmal die wichtigste und größte Grünanlage der Stadt.

Zur Bundesgartenschau wurde die Freilichtbühne 2015 aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst und auch in diesem Sommer ruft das Brandenburger Theater zur kulturellen Wallfahrt auf den Marienberg auf. Jung und Alt sind herzlich eingeladen, pilgern Sie in Scharen auf den Berg und lassen Sie sich verzaubern von einem bunten, vielfältigen Programm unter freiem Himmel in diesem einzigartigen kleinen halbrunden Amphitheater.

Das Programm des Kultursommers startet am Freitag, 13. August, mit einem Konzert der gebürtigen Brandenburgerin Anna Loos auf der Freilichtbühne auf dem Marienberg. Über zwei Jahre hat Anna Loos an ihrem Album gearbeitet und über 30 Songs zu Papier gebracht, bis sie und ihr Produzent Mic Schröder ganz sicher waren. In Musik verpackte Gedanken wie „Leb Dein Leben“ und „Sei Du Selbst“ stecken an.

„Werkzeugkasten“, komponiert, getextet und eingespielt mit alten und neuen Freunden aus der Musikwelt, heißt es in der Ankündigung. Das Konzert beginnt abends um 19 Uhr.

Am Samstag folgt Julia Engelmann. Sie ist Deutschlands berühmteste Poetry-Slammerin, erfolgreiche Vollzeitpoetin, dreifache Spiegelbestsellerautorin und gilt als Stimme ihrer Generation. Julia Engelmann begeistert ein Millionenpublikum und sorgte für restlos ausverkaufte Termine ihrer letzten Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Über 50.000 Besucher sahen ihr so liebevoll gestaltetes Programm „Poesie und Musik“. Als Vorband betritt um 17 Uhr „Inuso“ die Bühne auf dem Marienberg, Engelmann tritt ab 19 Uhr auf.

Am Sonntag, 15 Uhr, folgt eine Aufführung des Musicals „Das Dschungelbuch“. In seiner fantastischen Version erzählt das Theater Lichtermeer die abenteuerliche Geschichte des kleinen Mogli, der als Menschenkind von Wölfen im indischen Dschungel großgezogen wurde.

Tickets und weitere Infos: www.brandenburgertheater.de/kultursommer

Von MAZ