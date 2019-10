Brandenburg/H

Ein noch unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag in Hohenstücken mit einer Bierflasche die Heckscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen. Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Tatort in der Upstallstraße.

Die unmittelbar danach eingeleitete Fahndung führte nicht zum Täter. Die Polizei ermittelt nun zum Straftatbestand der Sachbeschädigung.

Von MAZ