Mit Corona unter Dampf: Die Modelleisenbahn kommt zurück

Sie war eine der bewährtesten Konstruktionen der Deutschen Reichsbahn. Selbst im Maßstab 1 : 22,5 macht die Dampflokomotive bis heute eine gute Figur. Hans-Gerd Ludwig hält ein Modell der legendären Baureihe 50 mit der Betriebsnummer 3690-0 in den Händen. Die Ziffern verraten dem Spielwarenhändler aus Ziesar, dass sich der Hersteller Piko in diesem Fall ein Vorkriegs-Original mit rekonstruiertem Kessel zum Vorbild genommen hat. 208 Exemplare davon hatte die Reichsbahn zu DDR-Zeiten unter Dampf. Die letzten taten bis in die 1980er-Jahre ihren Dienst.

In den Regalen von Hans-Gerd Ludwig stehen zahlreiche Modelle. Quelle: Frank Bürstenbinder

Das Modell in der Spurgröße G zum Stückpreis von rund 1000 Euro ist auch bald unterwegs. Und zwar im Garten eines Brandenburger Kunden. Ludwig, der von Hause aus Uhrmachermeister ist, hat das Prachtstück dank seiner Fingerfertigkeit nach Kundenwunsch mit Dampf und Betriebsgeräuschen aufgemotzt. Zwar gibt es längst Lokomotiven samt Sound-Decoder, doch Ludwig hat den Anspruch, den Modellen einen individuellen Pfiff zu geben. Seit fast drei Jahrzehnten handelt der Ziesarer nicht nur mit Modellbahntechnik, sondern repariert das rollende Material. Kein Wunder, dass der Händler in der Szene kein Unbekannter ist.

Pandemie befeuert Verkauf

„In normalen Zeiten kommen die Kunden aus einem Umkreis bis zu 100 Kilometer zu mir, weil es kaum noch Fachgeschäfte gibt“, berichtet Ludwig. Er hat schon vor Corona festgestellt, dass ein altes Hobby wieder an Zuspruch gewinnt. Doch die Pandemie hat die Nachfrage nach der schienengebundenen Miniaturwelt regelrecht befeuert. Eine ideale Freizeitbeschäftigung für die eigenen vier Wände. Ausreichend Platz vorausgesetzt. Immer noch gern gekauft wird Technik und Zubehör aus der Reichsbahn-Ära der DDR, was vielleicht am Alter der Kundschaft liegt. Allein der Umsatz des ostdeutschen Traditionsunternehmens Piko stieg 2020 um über 14 Prozent. Ein Trend, der bis zu Ludwigs Spielwarenladen auf dem Breiten Weg durchschlägt. Allerdings musste der Händler den Zugbetrieb zwischen den Regalen coronabedingt einstellen. Dass er und seine Ehefrau Ilona trotzdem ihren Spielzeugladen öffnen dürfen, liegt an einer Ausnahmeregelung für Presseerzeugnisse.

Im Schaufenster steht ein Eisenbahnplatte mit dem Modell des Bahnhofs von Magdeburgerforth. Quelle: Frank Bürstenbinder

Spielzeug und Eisenbahnzubehör wird jetzt entweder über die Online-Seite des Spielwarenverbandes oder telefonisch auf Bestellung gekauft. Jeden Tag macht Ludwig Pakete mit Gleiselementen, Zubehör und rollendem Material für den Postweg bereit. Doch gibt es einen Trend, der der gesamten Branche zu schaffen macht. Der Spielzeugverkauf verlagert sich immer mehr ins Netz – auch ohne Corona. Modelleisenbahner haben zwar einen intensiveren Beratungsbedarf, doch kaufen tun auch sie oft genug im Internet. „Für Probleme sind wir dann zuständig“, so die Erfahrung von Ludwig. Es sind vor allem ältere Fans, die in Zeiten von Quarantäne und Ausgangsbeschränkungen ihre alte Eisenbahnplatte vom Boden oder unter dem Bett hervorholen. „Leider fehlt unserem Hobby der Nachwuchs. Leuchtende Kinderaugen unterm Weihnachtsbaum wegen einer Eisenbahn – das war einmal“, weiß der langjährige Händler.

Immer digitaler

Inzwischen fehlen selbst vielen jungen Eltern die Fertigkeiten, um ihren Nachwuchs an den ernsthaften Modellbau heranzuführen. Auch dieses Hobby wird immer digitaler, die Hersteller lassen sich immer mehr elektronische Zugaben einfallen. Von der flackernden Feuerluke in einer Dampflok bis zur sich selbst bewegenden Schaukel samt Kind am Ast eines Baumes. Auch mit Maus und Tastatur eines Computers lässt sich heute eine Anlage steuern. Ludwig kommt aus Zeitgründen nicht dazu, sich eine eigene Platte aufzubauen. „Loks und Wagen aus DDR-Zeiten habe ich noch. Zusammen mit meinem Vater Hans-Joachim wurde in den 1970er-Jahren die erste TT-Anlage aufgebaut. Dabei blieb es, und ich wurde Uhrmachermeister wie er“, erinnert sich der Ziesarer.

Detail vom Führerstand der Gartenbahn-Lokomotive Quelle: Frank Bürstenbinder

Mit der Wende kam auch für die Uhrmacherzunft alles anders. 1991 machten sich Hans-Gerd und Ilona Ludwig auf dem Breiten Weg selbstständig. Zuerst mit Spielzeug und Schreibwaren. Wenig später kam die Modellbahntechnik dazu. Die Ludwigs haben durchgehalten und können 2021 auf ihr 30-jähriges Geschäftsjubiläum zurückblicken. Ein Erfolg, den die Inhaber auch allen Eisenbahn-Fans zu verdanken haben, die ihnen so lange die Treue hielten. Hans-Gerd Ludwig lebt seine Leidenschaft für die Bahn nicht nur im Geschäft, sondern an einem echten Stück regionaler Bahngeschichte aus. Er ist Mitglied im Traditionsverein Kleinbahn des Kreises Jerichow I, der sich dem Wiederaufbau der Bahnhöfe Magdeburgerforth und Altengrabow samt Streckenfahrten verschrieben hat. Wer sich unter die Modelleisenbahner begeben will, dem empfiehlt Ludwig klein anzufangen: „Der Spaß am Fahren darf nicht zu kurz kommen. Erweitern kann man später immer noch.“

Von Frank Bürstenbinder