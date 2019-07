Brandenburg/H

Ein 30jähriger Nauener wurde am Sonnabendmorgen gegen 9 Uhr mit seinem Pkw in der Krakauer Landstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem dieser zunächst versucht hatte zu flüchten. Während der Kontrolle konnten bei ihm Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest verlief hier positiv auf Amphetamin. Der junge Mann räumte zudem ein, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Am PKW befanden sich außerdem ursprünglich abgemeldete Kennzeichentafeln, welche nun mit falschen Plaketten beziehungsweise Siegeln versehen waren.

Der 30Jährige muss sich in einem Ermittlungsverfahren wegen diverser Verkehrsstraftaten verantworten. Weiterhin erwartet ihn ein Bußgeldverfahren mit horrender Geldstrafe, teilt Andreas Friedrich von der Brandenburger Polizeiinspektion mit. Der Beschuldigte begleitete die Beamten ins Revier zur Blutprobe. Die Kennzeichentafeln Zulassungsdokumente wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei

Von André Wirsing