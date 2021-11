Brandenburg/H

Am Samstagmorgen alarmierte eine Anwohnerin in der Magdeburger Straße die Polizei. Sie glaubte, dass Jugendliche in der Magdeburger Straße mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben.

Die Beamten überprüften sofort die Situation und entdeckten ein Trio. Bei der Kontrolle zeigte ein 21-Jähriger zwar keine Waffen, hatte aber verschiedene Betäubungsmittel dabei.

Von MAZ