Brandenburg/H

In Berlin und auch in Potsdam gehören sie bereits einige Tage nach dem offiziellen Start zum Stadtbild. Die etwa 300 bis 500 Euro teuren Elektro-Tretroller. Auf Brandenburgs Kopfsteinpflaster sind sie dagegen noch eine Rarität.

Passanten in der Steinstraße können gar nicht so schnell gucken, wie der junge Mann an ihnen vorbeidüst. Ralf Weniger (35) gehört zu den wenigen Brandenburger, die so aufrecht wie elektrisch durch die Straßen der Stadt huschen.

„Von außen betrachtet sieht es schneller aus, als es ist, aber man kommt zügig an den Radfahrern vorbei“, berichtet der Abgeordneten-Mitarbeiter im Deutschen Bundestag, der sich auch als CDU-Stadtverordneter einen Namen in seiner Heimatstadt gemacht hat.

Ralf Weniger ist mit seinem Elektroroller auf den Straßen von Brandenburg unterwegs. Quelle: JACQUELINE STEINER

Erst seit wenigen Wochen besitzt Ralf Weniger seinen E-Tretroller, der bis zu 20 Stundenkilometer schafft. Vor allem beruflich nutzt er den flotten Flitzer auf zwei Rädern. Von seiner Wohnung zum Hauptbahnhof und vom Berliner Hauptbahnhof zum Arbeitsplatz im Bundestag.

Das geht fix und ist praktisch, allerdings mit einer Einschränkung. Das Fahrgerät ist mit etwa 16 Kilogramm schwerer, als man denkt. Und um auf die Brandenburger Bahnsteige zu gelangen, muss sein Nutzer ganz schön schleppen. In Berlin sind vor allem die Touristengruppe in Mitte sein Haupthindernis.

Ein Blickfang ist Ralf Weniger mit seinem E-Scooter allemal in der Stadt. „Viele fragen mich, ob es sich um einen der neuen Roller handelt“, erzählt der Mann, der großzügig und gern auch andere eine Runde drehen lässt.

Anspruchsvoll und gewöhnungsbedürftig

Allerdings muss er ein bisschen warnen. Denn ganz so leicht, wie es aussieht, ist das E-Roller-Fahren nicht. Der routinierte Motorradfahrer nennt die Fortbewegung auf seinem neuen Fahrzeug „gewöhnungsbedürftig“. Daraufstellen und losbrausen – so einfach ist das nicht.

Der Brandenburger E-Roller-Pionier empfiehlt, erst einmal auf freier Strecke zu üben. Eine Woche Eingewöhnungszeit sollte man sich geben, zumal in der Stadt Brandenburg. Denn die hat für E-Tretroller schon ihre Tücken.

Die Kanten und Schienen haben es ebenso in sich wie die Zwischenräume des Kopfsteinpflasters. Bordsteinkanten mit Schwung zu nehmen empfiehlt sich ebenfalls nicht. „Sonst knallt die Federung durch“, warnt Weniger.

Völlig neues Fahrgefühl

Trotzdem, der E-Roller und das aufrechte neue Fahrgefühl machen dem Brandenburger für kürzere Strecken in der Stadt Spaß. So viel, dass er für seine Partnerin inzwischen einen zweiten E-Scooter angeschafft hat. „Damit wir auch schön zusammen fahren können“, erklärt er.

Lange Touren sind allerdings nicht drin. Eine Dreiviertelstunde, für viel mehr reicht der Saft nicht. Einmal Göttin oder Eigene Scholle hin und zurück, das haut hin.

Ralf Weniger nimmt seinen E-Tretroller, der unpraktisch abzuschließen ist, auch mit in den Supermarkt. Große Einkäufe macht er damit jedoch wohlweislich nicht. Zwei, drei Sachen im Rucksack, das geht.

Aber gefüllte Taschen würde er nie links und rechts an den Lenker hängen. „Zu gefährlich“, sagt der Zweirad-Fan. Der Rollerfahrer benötigt einen stabilen Stand und beide Hände zum Bremsen.

Brenzlige Situationen auf dem Roller musste Ralf Weniger zum Glück noch nicht bewältigen. Doch er ist auch auf der Hut. Vor allem weiß er, dass Autofahrer sich mit dem neuen Gefährten im Straßenverkehr oft noch etwas schwertun.

Von Jürgen Lauterbach