Päwesin

Anita Reinsch (77) drückt immer im richtigen Moment auf den Auslöser. Geduldig wartet sie auf einer im Morgentau liegenden Wiese, bis die letzten Nebelschwaden vor der aufgehenden Sonne flüchten. Auch wenn sich sechs Schwanenjungen auf dem Beetzsee ohne Scheu der Fotografin zeigen, nutzt die Päwesinerin die Gunst des perfekten Augenblicks. Wunderschön ist der weite Blick vom verschneiten Bagower Mühlenberg über eine wie mit Puderzucker bestreute Winterlandschaft hinüber zum Riewendsee.

Mittelmarks Norden

Diese und neun andere Motive vom nördlichsten Ende des Landkreises Potsdam-Mittelmark schafften es in den neuen Päwesiner Gemeindekalender. Seit vielen Jahren ist es für die am Beetzsee wohnende Fotografin Ehrensache die Bilder für das anspruchsvolle Druckwerk zur Verfügung zu stellen. Der Kalender wird über die Kommune kostenlos an alle Haushalte verteilt. Eine von der ehemaligen Bürgermeisterin Christine Kühne eingeführte Geste an die Päwesiner, an die auch ihre Nachfolger festhalten.

Nie langweilig

„Ich fotografiere gerne für diesen guten Zweck und freue mich, wenn in Päwesiner Häusern ein Stück Heimat an der Wand hängt“, sagte die durch zahlreiche Ausstellungen bekannte Fotografin der MAZ. Der gebürtigen Oranienburgerin ist die Beetzsee-Region schon lange ans Herz gewachsen. Entweder geht Anita Reinsch zu Fuß auf Foto-Safari oder rudert mit dem Boot bizarren Wolkenspielen auf dem Wasser entgegen. „Langweilig wird es nie. Denn Licht und Schatten erfinden sich jeden Tag neu“, schwärmt die Fotografin, die immer Wechselobjektive für ihre Lumix in der Tasche hat.

Eisvögel als Bildband

Die besten Fotografien bieten als A2-Drucke genügend neuen Stoff für Ausstellungen. So war es jedenfalls vor Corona. In einer Zeit voller Einschränkungen schmücken ihre Bilder nicht nur den Gemeindekalender von Päwesin. Gerade im Eigenverlag erschienen ist ein beeindruckender Bildband über heimische Eisvögel, die Anita Reinsch mit unendlicher Geduld an verwunschenen Plätzen beobachtet hat.

Von Frank Bürstenbinder