Mit Lesebrille und Buchstabensalat: Jugendliche gestalten Innenhof der Fouquébibliothek

Dieses Projekt lässt sich eindeutig als Win-win-Situation beschreiben. Julian Zacharias, Chef des offenen Ateliers „Artbox“, arbeitet kreativ mit Jugendlichen der Stadt zusammen. Gemeinsam haben sie dabei eine Wand im Innenhof der Fouquébibliothek neu gestaltet. Auf das Ergebnis können die Besucher gespannt sein.

Zur Galerie Drei Tage lang verwandelte sich der Innenhof der Fouquébibliothek in ein Atelier für junge Künstler. Gemeinsam schufen sie ein außergewöhnliches Bild rund um Buch und Phantasie.

Der Graffitikünstler Zacharias verbindet nur Positives mit der Bücherei. „Ich hatte da meine erste eigene Kunstausstellung. Es ist cool, dass Cornelia Stabrodt so offen war für Graffiti in einer städtischen Einrichtung“, verrät er. „Das war für mich ein wichtiger Schritt.“ Von da an hielt der Kontakt zwischen Künstler und Bibliotheksdirektorin. Die zeigte sich nun erneut aufgeschlossen.

Wenig Freizeitangebote für Jugendliche

Nämlich, als Zacharias ihr vorschlug, den Innenhof mit Graffiti zu gestalten. „Das war ursprünglich nur so dahin gesagt“, erzählt er. Die Idee reifte aber zu einem richtigen Plan aus. Und so entschied der Künstler, einen Workshop für Jugendliche anzubieten, um das Kunstwerk zu verwirklichen.

„Wir waren uns einig, dass es wenig Angebote für Jugendliche gibt“, sagt Zacharias über seine Zielgruppe. Kein Wunder also, dass die Plätze im Projekt schnell weg waren. Neun Mädchen und Jungen im Alter von zwölf bis 17 Jahren wollten sich unbedingt in den Ferien künstlerisch betätigen. Darunter auch einige, die bisher gar nichts mit Graffiti zu tun hatten.

An drei Tagen trafen sich die Jugendlichen im Bücherei-Innenhof, um das Motiv zu entwickeln. „Bezogen auf die Bibliothek sollte es etwas mit Buch und Fantasie zu tun haben“, erzählt Projektleiter Zacharias. Jeder Teilnehmer brachte dazu eine eigene Idee ein, die später zu einem Gesamtkunstwerk zusammen gesetzt und aufgesprüht wurden.

Wo die Grinsekatze aus der Brille lacht

Der zwölfjährigen Charlotte kam dabei sofort der Gedanke an einer Lesebrille. „Ich wollte da etwas Kreatives reinmachen“, erzählt sie. Und so spiegelt sich in den Brillengläsern eine Geschichte, in der gut erkennbar die Grinsekatze und Herzkönigin aus „ Alice im Wunderland“ auftauchen. „Die finde ich cool“, sagt Charlotte zu ihrer Wahl.

Die zwölfjährige Leonore hat beim Gedanken an Bücher automatisch eine Vielfalt bunter Comic-Buchstaben geschaffen. „Die haben wir auf der ganzen Wand verteilt“, verrät Julian Zacharias.

Beim 15-jährigen Justin dagegen ist leicht die Leidenschaft für Graffiti erkennbar. Er zählt zu den Jugendlichen, die schon häufiger eine Sprühdose in der Hand gehalten haben. Andere erlernten die Technik erst im Innenhof der Bibliothek.

Weitere Bilder für Ausstellung entstehen

Justin, Leonore und Charlotte treffen sich – genauso wie die anderen Teilnehmer –nach den Ferien noch einige Male mit Julian Zacharias. Diesmal in der Artbox in der Großen Münzenstraße. Hier geht die kreative Arbeit weiter. Denn neben der Enthüllung des Wandgraffiti ist eine Ausstellung mit Werken der Nachwuchskünstler geplant. Dazu arbeiten sie nicht nur ihre Entwürfe nach, sondern schaffen ein weiteres Bild, das ihre ganz eigene Handschrift trägt. Das Motiv ist dabei egal – und so nimmt etwa bei Eleonore nach und nach eine Katze im Weltall Formen an.

Ein wenig Zeit haben die Jugendlichen noch, um ihre Werke zu vollenden. Ausstellungseröffnung und gleichzeitige Enthüllung der Graffitiwand sind für den 19. September vorgesehen. „Wegen der aktuellen Situation wissen wir noch nicht, in welchem Ausmaß. Aber wir sind fest entschlossen, die Feier zu machen“, sagt Julian Zacharias. Los gehen soll es um 17 Uhr in der Fouquébibliothek, Altstädtischer Markt 8.

Von Antje Preuschoff