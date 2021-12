Mit MAZ-Sterntalern soll diesmal auch den Helfern geholfen werden

Brandenburg/H

Lesen und Schreiben üben, Ringkissen für die Hochzeit selber nähen, Frühstück für Alleinerziehende, Seife gießen, mit Epoxidharz basteln, Scrabble spielen, Behördenformulare richtig ausfüllen ... Was das alles miteinander zu tun hat? Auf den ersten Blick sehr wenig, auf den zweiten alles.

Neues Vereinsheim

All dies und noch mehr soll künftig möglich sein im neuen Domizil des neuen Vereins „Zuhause in Branne“. Den Laden in der Jacobstraße 9 haben die neun Mitglieder unter Führung von Nancy Petsch und Holger Hiestermann nun wieder übernommen, nachdem Mirko Mieland mit dem „Für-alle-Laden“ unrühmlich gescheitert ist.

Erfolgreiche Kleiderursel

„Der Vermieter André Schossau ist der sozialste Mensch, den ich kenne. Er hatte damals vermietet, weil ich mit im Boot war, bis Mieland uns rausgedrängt hat. Jetzt haben wir einen eigenen Mietvertrag bekommen, 200 Euro für 80 Quadratmeter in der Innenstadt. Das ist toll“, erzählt Nancy Petsch. Die Frührentnerin ist den meisten Brandenburgern wohl als „Kleiderursel“ bekannt, die in Hohenstücken erfolgreich eine Kleiderstube mit neun Mitstreiterinnen betreibt. Das Wort „Erfolgreich“ ist in ihrem Falle nicht mit viel Geld und Einnahmen, sondern mit einer hohen Nachfrage und Akzeptanz gleichzusetzen.

Ingo Lorenz vom Verein zeigt Reinigungsunternehmer Frank Dreihardt, die verdreckten Fenster. Quelle: André Wirsing

Hohe Qualitäts-Maßstäbe

Gleichwohl haben sie und Hiestermann hohe Maßstäbe: „Wir möchten Menschen, die sich Qualität eigentlich nicht leisten können, trotzdem Qualität bieten.“ Das gelte für die Gebrauchtkleidung in Hohenstücken wie für die kommenden Vereinsaktivitäten in der Jacobstraße.

Miete wird übernommen

Auch wenn die Miete nur bei 200 Euro liegt, hatte die junge Frau damit Bauchschmerzen. „Was ist, wenn es mal nicht so läuft?“ Doch offensichtlich haben Petsch, Hiestermann, Ingo Lorenz und die anderen eine hohe Reputation durch ihre jahrelange ehrenamtliche Arbeit, die Menschen vertrauen ihnen. Meetingpoint-Betreiber Christian Griebel zahlt die Dezember-Miete, Romy Lange vom Transportunternehmen Lange & Töchter hat gleich das ganze Jahr 2022 übernommen. „Ich kenne Nancy von der Quarantänehilfe und beobachte schon eine ganze Weile, welche Arbeit sie leistet. Sie soll Spenden in die Vereinsarbeit stecken, deshalb habe ich ihr die Sorge mit der Miete genommen.“

Viele Unterstützer

Reinigungsunternehmer Frank Dreihardt spendiert dem Ladengeschäft eine komplette Grundreinigung, übernimmt auch das Säubern der verklebten Schaufensterscheiben. „Ich engagiere mich gern für soziale Zwecke, unterstütze in jedem Jahr die Frauenschutzeinrichtung finanziell. Hier wollte ich auch einen kleinen Anschub geben.“

Hilfe beim Start

Den sollen sie auch bekommen: Die MAZ-Sterntaler-Aktion ist auf Weihnachten beschränkt, dabei helfen wir armen und unverschuldet in Not geratenen Familien, ein unvergessliches Fest zu erleben. Die MAZ-Leser erfüllen den betroffenen Menschen Wünsche, die diese sich selbst nie leisten könnten. In den vergangenen Jahren wurden mit der Aktion auch ausgewählte soziale Projekte gefördert, etwa eine Kinderküche für das Kiju in Hohenstücken oder eine Stehwippe für den Kinder- und Jugendnotdienst in der Neuendorfer Straße.

Der Verein „Zuhause in Branne“ wird den Brandenburgerinnen und Brandenburgern das ganze Jahr über helfen, mit einem ambitionierten Programm und Angebot. Deshalb wurde in der MAZ-Redaktion die Idee geboren, in diesem Jahr auch den Helfern zu helfen.

Bescheidene Wünsche

Die Wünsche sind bescheiden: Geschirr und Besteck für gemeinsame Frühstücke, Wachstuchdecken zum Basteln, ein Kaffeeautomat, ein Starterpaket an Getränken. Ein Vereinslogo sowie eine entsprechende Beschriftung in den Schaufenstern wünschen sich die Mitglieder. Und den Besuch eines Installateurs, der die tropfenden Wasserhähne auswechselt und den Zustand der Leitungen überprüft.

Mal sehen, ob auch noch Lern- und Lehrmaterial, Hefte, Stifte, Bücher dazukommen. Und sicherlich werden auch ein paar Sideboards rausspringen, damit alles untergebracht werden kann und das neue Vereinsheim „wohnlich“ wird.

