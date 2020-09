Brandenburg an der Havel

Die Liebe zur Musik begleitet Bettina Prochnow und Christa Grix durch ihr Leben. Die Frauen singen im Volkschor Brandenburg. Seit 1874 existiert der älteste Gesangsverein der Havelstadt, doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist alles anders.

Erste Probe nach der Corona-Pause

Erstmals seit dem 9. März 2020 proben die Sängerinnen und Sänger auf der Freilichtbühne am Marienberg, die Stunden sind Momente des Glücks. „Es war schon eine traurige Stimmung in den letzten Monaten, wie die Tonlage Moll. Wir konnten ein Vierteljahr nur in der eigenen Dusche singen. Die Pandemie hat uns ziemlich ins Hintertreffen befördert, acht Veranstaltungen sind ausgefallen“, sagt Christa Grix.

Die Brandenburgerin betont, wie sehr die Vereinsmitglieder das gemeinsame Singen brauchen. „Es entspannt und schafft zwischenmenschliche Verbindungen. Und diese Gespräche sind durch nichts zu ersetzen“, sagt die 67-Jährige.

Mitglieder gehören oft zur Risikogruppe

Sie betont, dass alle Vereinsmitglieder die Corona-Maßnahmen akzeptieren, die Monate der Ungewissheit seien aber trotzdem nicht einfach. „Wir haben ein Durchschnittsalter von 65 Jahren und damit gehören die meisten von uns zur Risikogruppe. Die Sicherheit steht an erster Stelle. Wir sind froh, dass sich niemand von uns infiziert hat, suchen aber nach Lösungen und fragen uns, wie es weitergeht. Wir wollen altes und neues Liedgut an die Brandenburger weitergeben und Traditionen aufrecht erhalten“, sagt die 67-Jährige.

Die Mitglieder des Brandenburger Volkschors bei einer Probe vor der Corona-Zeit. Quelle: André Großmann

Neue Hoffnung in der Wredowschen Zeichenschule

Sie spricht aktuell mit dem städtischen Gesundheitsamt und hofft, dass Proben in der Aula der Wredowschen Zeichenschule möglich sind. Der Geschäftsführer der Stiftung Klaus Lietze bestätigt auf MAZ-Nachfrage, dass Treffen stattfinden können. „Wir haben in der Aula 120 Quadratmeter Platz, da lässt sich der Abstand gut einhalten. Ich freue mich auf den Chor“, kommentiert der Brandenburger.

Neuer Dirigent gesucht

Christa Grix ist erleichtert. Sie hofft, dass der Chor auch im Herbst und Winter proben darf und nicht draußen in der Kälte proben muss. 36 Mitglieder engagieren sich im Volkschor, davon sind nur vier Männer. Die Vereinsvorsitzende Bettina Prochnow hofft deshalb auf jüngere Mitglieder und einen neuen Dirigenten, der Hans Förster ablöst. Der 80-Jährige braucht aus gesundheitlichen Gründen einen Nachfolger.

Hans Förster leitet den Brandenburger Volkschor und sucht einen Nachfolger. Quelle: Frank Bürstenbinder

Spendenaktion für ein Klavier

Ein weiteres Problem beschäftigt die Chormitglieder, denn ihnen fehlt ein Klavier. „Bisher war es immer nötig, ein privates Keyboard ständig hin- und herzutragen, was für die meist weiblichen Mitglieder mit erheblichem Kraftaufwand verbunden war. Wir wünschen uns, dass dieser aufwändige Teil der Probestunden bald der Vergangenheit angehört“, sagt Grix.

Deshalb sammeln Unterstützer bei einer Aktion der Brandenburger Bank online Gelder. Bislang haben Helfer 155 Euro gespendet, insgesamt brauchen sie aber 1500 Euro. Für Christa Grix und Bettina Prochnow ist 2020 ein Jahr voller Veränderungen. Normalerweise würden sie jetzt ihr Programm für Weihnachtslieder planen.

„Wir glauben derzeit nicht daran, dass ein Weihnachtskonzert in einer räumlich gemütlichen Atmosphäre stattfinden darf. So haben wir uns noch nicht entschieden, was, wie und wo wir singen werden. Wir überlegen aber noch, was möglich ist“, sagt die Vereinsvorsitzende Bettina Prochnow. Ihr fehlt das Publikum. „Leute, wir vermissen euch sehr. Das Leben muss weitergehen, aber mit Chormusik ist es schöner“ sagt die Brandenburgerin.

Wer den ältesten Gesangsverein der Havelstadt unterstützen will, sendet eine Mail an info@volkschor-brandenburg.de oder meldet sich unter 017657698003 .

Von André Großmann