Brandenburg an der Havel - Mit Polly an Bord: Berühmter Segelhund lebt nun an der Havel

Die Parson-Russell-Terrier-Hündin Polly ist mit Herrchen Stephan Boden in vielen Revieren zuhause, fühlt sich aber vor allem mächtig wohl an Bord eines Seglers. Jetzt ist sie in Brandenburg unterwegs.