Brandenburg/H

Ein 26-Jähriger VW-Fahrer aus dem Landkreis Potsdam Mittelmark bremste am Sonntagnachmittag einen Motorradfahrer (36) und seinen Sozius (39) an der Wilhelmsdorfer Kreuzung aus. Anschließend zückte der Autofahrer eine Schreckschusspistole, feuerte mehrere Schüsse auf das Motorrad-Duo ab und fuhr in Richtung Hauptbahnhof davon.

Fahrer und Beifahrer erlitten keine Verletzungen, merkten sich aber das Kennzeichen und informierten die Polizei. Als die Beamten an der Wohnadresse des Beschuldigten eintrafen, flüchtete er mit seinem Auto über einen Acker.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 26-Jährige sich inzwischen selbst in eine Brandenburger Fachklinik eingewiesen hatte. Bei der Durchsuchung seines Autos auf dem Klinikgelände fanden die Polizisten die Schreckschusspistole und nahmen dem Mann zudem seinen kleinen Waffenschein und seinen Führerschein ab.

Zu seinem Tatmotiv machte er keine Angaben. Kriminalbeamte ermitteln jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

Von MAZ