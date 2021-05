Mit Spargel fängt in Bensdorf das Vielfruchtjahr erst an

Bensdorf

In Bensdorf steht die Chefin selbst im Hofladen. Geduldig erklärt Tetyana Hoppe den feinen Unterschied zwischen Spargel mit weißen und violetten Köpfen vom eigenen Acker, schwärmt vom selbstgemachten Fruchtaufstrich Aronia-Heidelbeere und lobt die zugekauften Frühkartoffeln. Die Landwirtin weiß natürlich, dass es in dieser Mainacht zehn Liter Regen gab. Der Rhabarber ist prächtig gekommen. Und mit der Qualität der Werderfrucht-Tomaten ist sie sehr zufrieden. Wer auf dem etwas abseits von der B 1 gelegenen Hof einkauft, der will nicht nur ein Kilo davon oder einen Korb davon. Monika Knuth aus Bensdorf spricht aus, was viele Stammkunden denken: „Ich komme schon seit Jahren. Es gibt immer Gesprächsstoff. Hier macht die Auswahl einfach Spaß.“

Seit 1999 behauptet sich Tetyana Hoppe mit ihrem auf Sonderkulturen spezialisierten Landwirtschaftsbetrieb ganz im Westen von Potsdam-Mittelmark. Spargel ist ein wichtiges Standbein. Acht Hektar stehen in diesem Jahr im Ertrag. Eine sehr überschaubare Größenordnung im Vergleich zu den großen Erzeugern in der Branche. Was von den sechs rumänischen Saisonkräften geerntet wird, geht nach dem Waschen und Sortieren in die Direktvermarktung. Verkauft wird entweder im Hofladen in der Genthiner Straße oder an den betriebseigenen Verkaufsständen im Umland. Zwar kam der Spargel wegen des unterkühlten Frühjahrs spät in die Gänge, doch von einer Katastrophe könne keine Rede sein, so die Landwirtin.

In der selbsternannten Spargelgemeinde Bensdorf mit seinen leichten Böden gibt es mit dem Gut Herrenhölzer und der Agrar GmbH Märkisch Bensdorf zwei weitere Erzeuger des Edelgemüses. „Wir kommen gut miteinander aus. Jeder hat seine eigenen Vermarkungskonzepte. Wer es gerne kleiner und familiärer hat, kommt eben zu mir“, berichtet Tetyana Hoppe. Je nach Qualität kostet der Spargel bei ihr im Hofladen 8 bis 13 Euro das Kilo. Einigen Kunden sei dies zu teuer. Dabei sei der Spargel wegen des hohen Produktionsaufwandes eigentlich noch zu billig, meint die Landwirtin. Steigende Mindestlöhne, aber auch höhere Kosten für Sprit und Energie summieren sich mit Beitragsanhebungen für Krankenkassen und Berufsgenossenschaft. Kein heimischer Anbauer kann es sich mehr leisten mit Dumpingpreisen auf den Markt zu kommen.

Auch Tetyana Hoppe will den Spargelanbau effektiver machen. Wie die großen Nachbarn steigt die Bensdorferin auf sogenannte Spargelspinnen um. Die mehrere tausend Euro teuren Hilfsmaschinen machen das kontinuierliche Abernten unter Folie leichter. Mit Kunststoff belegte Spargeldämme sind für die Landwirtin kein Hexenwerk. „Ohne die wärmespeichernde Folie könnten wir die Erträge in diesem Frühjahr vergessen. Sie sorgt auch für eine gleichbleibende Qualität, wie sie die Kundschaft erwartet.“

Doch ist Spargel auf dem Hoppe-Hof keine alles bestimmende Monokultur. Nur noch wenige Wochen, dann geht es in die Erdbeerernte. Was nur wenige wissen: Seit 2018 lebt Tetyana Hoppe ihre Leidenschaft für die Aroniabeere aus. Die ersten Plantagen auf Bensdorfer Boden mit den ursprünglich aus Nordamerika stammenden Sträuchern haben sich prächtig entwickelt. „In wenigen Tagen werden sie ihre weiß-rosa Blüten zeigen. Die hohe Anzahl lässt reichlich Früchte erwarten“, berichtet die Chefin des Hofs. Die erbsengroßen und vitaminreichen Früchte werden ab dem Spätsommer maschinell geerntet und in der Mosterei Ketzür zu Saft gepresst. Ein anderer Teil wird zusammen mit Heidelbeeren, Erdbeeren und Äpfeln von Tetyana Hoppe zu Fruchtaufstrich verarbeitet. Als echter Vielfruchtbetrieb hält der Hof weiter dem Rhabarber die Treue. Ein Exot unter den Sonderkulturen ist die auf einem Hektar angebaute Maibeere, die aber in diesem Jahr noch keine nennenswerte Ernte erwarten lässt.

