Mit Theodor Fontane die Mark Brandenburg erkunden

Kaum ein anderer Schriftsteller ist so eng mit Brandenburg verbunden Theodor Fontane. Sein Credo: „Wenn du reisen willst, musst du die Geschichte dieses Landes kennen und lieben.“

Wenn Fontane das Zentrum der Mark besuchte, begann er seine Reisen stets in Brandenburg an der Havel. Er reiste von Berlin mit dem Zug an, um dann mit der Kutsche weiter zu fahren, um seinen Freund Carl Ferdinand Wiesike in Plaue zu besuchen. Dieser hatte einen Weinhandel mit erlesenen Tropfen, die Fontane sehr schätzte, auch mit gutem Essen wurde er bewirtet, dabei genossen beide, während intensiver Gespräche unter „ Plaues ewig blauem Himmel“, die Natur und die Köstlichkeiten.

Fontane war zuletzt 1880 in Plaue

Ich habe es Fontane gleichgetan und machte meinen Anfang in Plaue – welch herbe Enttäuschung. Das soll Plaue sein, dieses marode Schloss, diese verrostete Brücke über die Havel, diese baufällige Wiesike-Villa?

Die Brücke, angelehnt an den Jugendstil, wurde 1904 als Stahlfachwerkbrücke errichtet. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges hat man sie gesprengt. Wieder aufgebaut diente sie bis 2002 dem Verkehr auf der Bundesstraße 1. Als Fontane 1880 zum letzten Mal das Wiesike-Gut besuchte, war diese Brücke eine einfache Holzkonstruktion.

Die Grabstätte der Familie Wiesike in Plaue an der Havel. Quelle: Elfi Heua

Nach einigem Suchen fand ich auch die Grabstätte der Wiesikes. Sie wurde 1865 errichtet, als die Ehefrau des Gutsherrn verstarb. Weil ich danach so gefrustet war, habe ich mir noch die Pfarrkirche in Plaue angesehen und mit dem Totengräber, er nannte sich wirklich so, lange unterhalten. Er öffnete mir die Kirchentür und machte mich auf die alten Wandmalereien aufmerksam, die man 1983 wiederentdeckt hat und erklärte mir, dass das ursprünglich eine Kirche aus dem frühen 13. Jahrhundert sei.

Zu meinen Stationen gehörte auch Lehnin. Das Zisterzienserkloster wurde 1180 gestiftet und während der Reformation wieder aufgelöst. Im dreißigjährigen Krieg wurde es geplündert. Kronprinz Friedrich ließ es nach historischen Bildern wiederaufbauen.

Fontane schrieb: „Was jetzt Wiese und Garten ist, das war vor 700 Jahren ein eichenbestandener Sumpf, und inmitten dieses Sumpfes wuchs Kloster Lehnin auf, vielleicht im Einklang mit jenem Ordensgesetz aus der ersten strengen Zeit: daß die Klöster von Cisterz immer in Sümpfen und Niederungen, das heißt in ungesunden Gegenden, gebaut werden sollten, damit die Brüder dieses Ordens jederzeit den Tod vor Augen hätten.“

Der Dachreiter auf der Lehniner Klosterkirche ist weithin sichtbar. Quelle: Elfi Heua

Die Klosterkirche ist ein beeindruckendes Gebäude. Leider konnte man nur den Kreuzgang besichtigen, denn wie so oft auf meiner Tour stand „Heute geschlossen“.

Über waldreiche Nebenstrecken erreichte ich Caputh. Zu Zeiten Fontanes bestimmten Ziegelproduktionen das Ortsbild. Heute macht das Umfeld zum Schloss eher einen sehr idyllischen Eindruck. Das Schloss Caputh: Von der großen Freitreppe hat man einen schönen Blick auf den See und den Lenne-Park. Besichtigen konnte ich es nicht, denn vor der Eingangstür stand dieses Schild. „Heute geschlossen.“

Altstadt auf einer Havelinsel

In Werder fand ich direkt bei der Altstadtinsel das Stellplatzgelände, am Tag ziemlich belebt, aber nachts absolut ruhig. Die kleine historische Altstadt befindet sich auf der Havelinsel. Man geht durch die Gassen der Fischerhäuser und auch der Jugendstilhäuser. Die alte Bockwindmühle und zwei Kirchen sind schon von der Brücke aus weit sichtbar.

Die Heilig-Geist-Kirche, auf der höchsten Stelle der Insel gelegen, ist besonders sehenswert. Sie wurde nach 1734 erbaut und durch häufige Sturmschäden fanden bis 1843 mehrere Umbauten statt. Auch hier war wieder der Schinkelschüler August Stüler am Werk.

Die historische Altstadt von Werder liegt auf einer Insel in der Havel. Quelle: Elfi Heua

Die Heilig-Geist-Kirche ist ein neugotischer Bau, mit dem Grundriss eines lateinischen Kreuzes. Der Altarraum erinnert auch hier, wie in Caputh, an Schinkels berühmten Sternenhimmel. Weiter sieht man die sehr verzierte Kanzel und die außergewöhnlichen Glasbilder.

Eigentlich wollte ich den direkten Weg nach Paretz und Ketzin nehmen, aber leider musste ich mich für den Umweg über die Autobahn entscheiden, denn mein Mobil war für die Fähre über die Havel etwas zu groß.

Eine Kirche mit Königsloge

In Paretz war die Kirche mein erster Besichtigungspunkt. Urkundlich wurde bereits 1197 hier eine Kapelle erbaut, die dann im 18. Jahrhundert einer Dorfkirche weichen musste. Im Innern befindet sich die Königsloge, die die königliche Familie durch einen Seiteneingang betrat. In der Königsloge sieht man dann das bekannteste und bedeutendste Kunstwerk Deutschlands und zugleich eines der wichtigsten Luisendenkmäler.

Die Apotheose der Königin Luise von Preußen, geschaffen 1811 von Johann Gottfried Schadow. Es handelt sich um ein Tonrelief in einem Holzrahmen, das auf einem Holzsockel steht. Leider ist hier durch die Enge des Raumes nur das Relief zu sehen.

Die Kirche in Paretz im Havelland (Ketzin). Quelle: Elfi Heua

Dieses Denkmal wäre wohl nicht so berühmt geworden, hätte Fontane es nicht in seinen Wanderungen so kritisch beschrieben. Man muss verstehen, Apotheose bedeutet Verklärung, Verklärung der viel zu früh verstorbenen Königin.

Fontane: „Die Frage bleibt. Halte dich still, halte dich stumm, nur nicht forschen, warum? warum? Nur nicht bittre Fragen tauschen, Antwort ist doch nur wie Meeresrauschen. Wie’s dich auch aufzuhorchen treibt, das Dunkel, das Rätsel, die Frage bleibt.“

Was Fontane über Paretz schrieb

Und: „Von Ütz nach Paretz ist noch eine gute halbe Meile. An einem Sommernachmittag ein entzückender Spaziergang. Der Weg führt durch Wiesen rechts und links; der Heuduft dringt von den Feldern herüber und vor uns ein dünner, sonnendurchleuchteter Nebel zeigt uns die Stelle, wo die breite, buchten- und seenreiche Havel fließt. Paretz selbst verbirgt sich bis zuletzt. Wir sind am Ziel: links das Schloß, ein langgestreckter, schmuckloser Parterre-Bau mit aufgesetztem niedrigen Stock, rechts eine Gruppe alter Eichen und ihnen zur Seite die gotische Kirche des Dorfes.“

Über Ketzin gibt es eigentlich nicht so viel zu berichten. Hier habe ich einen kleinen Rundgang beginnend mit der Petrikirche gemacht. Der Turm wurde wohl im 12. Jahrhundert errichtet und diente auch als Wehrturm, das Kirchenschiff stammt aus dem 18. Jahrhundert.

Von Ketzin aus ging es dann zum nächsten Ziel Nauen/ Ribbeck. Ribbeck ist heute nach Nauen eingemeindet und darum war zuerst Nauen mein Ziel.

Elfi Heua aus Bergkamen (links) 2015 zu Besuch in Brandenburg an der Havel. Quelle: privat

Vor dem Rathaus habe ich einen älteren Herrn nach dem Weg in die Altstadt gefragt. Er ließ es sich nicht nehmen, mir die Stadt zu zeigen. Er ging mit mir über den Wall, erzählte mir viele Geschichten über die alten Gassen, zeigte mir die St.-Jacobi-Kirche, die Glocken und führte mich zum Altstadtcafé.

Hier sollte ich dann die besonders angepriesene und leckere Schokolade trinken. Eine Einladung nahm er nicht an. Es hätte ihm Spaß gemacht, mir alles erklären zu können, aber jetzt müsse er weiter. Seinem Rat entsprechend begab ich mich nun in das Café.

Fontane war nie in Ribbeck

Jetzt kommt Ribbeck, der berühmte Ort. Wohl das berühmteste Dorf für Fontane? Weit gefehlt, Fontane hat Ribbeck nie besucht, ist auf seinen Reisen hier nie oder auch nur in der Nähe gewesen. Lediglich wurde er von dem Gutsherrn Hans-Georg von Ribbeck, der von 1689-1759 gelebt hat, inspiriert, das weltbekannte Gedicht zu schreiben.

Die Nachkommen des alten Gutsherrn waren eher nicht so freigiebig. Meinen Rundgang begann ich nun am Schloss. Dieses prächtige Gebäude, erbaut im neobarocken Stil war über Generationen der Wohnsitz der Familie von Ribbeck. Heute beherbergt es, neben dem Kulturbüro, auch das Museum und ein Restaurant.

Start der Tour war der Hauptbahnhof von Brandenburg an der Havel. Quelle: Elfi Heua

Direkt neben der Kirche, in der Nähe des Eingangs wurde im Jahre 2000 ein neuer Birnbaum gepflanzt. Der im Gedicht beschriebene Birnbaum auf dem Ribbeckschen Grab wurde bei einem Sturm am 20. Februar 1911 umgeworfen. Unter der Kirche befindet sich auch die Gruft des alten Ribbeck.

Die Kirche, erbaut im Mittelalter, erhielt 1722 eine umfassende Umgestaltung, mit weiteren Veränderungen im 19. Jahrhundert. Im Inneren ist ein Teil vom Stamm des alten Birnbaums zu sehen.

Also fuhr ich nun weiter nach Rathenow, meinem letzten Ort auf dieser Tour. Um den Stellplatz zu finden, benutzte ich hier zum ersten Mal das Navi, bisher ging es immer noch ohne, Brandenburg war mir ja nicht unbekannt.

Rathenow die Stadt der Optik, die Stadt des Johann August Heinrich Duncker, der hier die ersten Brillen schleifen ließ. Er beschäftigte sich nicht nur, während seines Studiums in Halle, mit der Theologie, sondern eignete sich Kenntnisse in der Optik an. In Dunckers Geburtshaus entstand die erste optische Fabrik.

Dunckerhaus und Schleusenspucker

Um den Kirchplatz herum findet man Häuser, die in der Zeit von 1600 – 1800 erbaut wurden. Hier zu sehen das Dunckerhaus und das alte Küsterhaus. Dominant steht in der Mitte die große Kirche, erbaut als eine Spätromanische wechselnd zu Spätgotisch, typisch Backsteingotik mit Verzierungen wie im Norden.

Mein Rundgang durch die Altstadt führte mich weiter über den Friedhof zum alten Hafen, zu der Skulptur der Schleusenspucker. Diese sollte an die Tagelöhner erinnern, die im Hafen auf die anlegenden Lastkähne warteten.

Rathenow war nun mein letzter Ort auf dieser Reise, jedoch konnte ich nirgendwo in Fontanes Wanderungen nachlesen, ob er jemals Rathenow besucht hat.

Elfi Heua stammt aus Bergkamen in Nordrhein-Westfalen. Sie hatte die Fontane-Tour 2019 mit einem Wohnmobil unternommen. Dieser Beitrag ist eine gekürzte Fassung ihres Reise-Vortrages.

Von Elfi Heua