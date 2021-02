Beelitz

Die Azubis des Landesbetriebs für Landesvermessung und Geobasisinformation in Potsdam haben schon des Öfteren ihre Klasse unter Beweis gestellt und Preise der Kartographie-Stiftung Ravenstein nach Brandenburg geholt. Das jüngste Ausbildungsprojekt ist besonders originell und wurde nun mit dem 1. Preis ausgezeichnet.

Die angehenden Geomatikerinnen und Geomatiker Jenny Giesecke, Laura Haase, Johanna Kurzweg, Erik Hannibal und Christian Moskwa überzeugten die Jury mit ihrem Brettspiel „Der Beelitzer Postkutscher“: „Die Arbeit besticht durch viele liebevolle Details. Die Gestaltung der Spielfiguren, Spielchips und Ereigniskarten lässt sich von der historischen Epoche leiten und auch eine passende Kartengrundlage für das Brettspiel wurde verwendet“, schreibt Jury-Mitglied Mark Vetter von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt.

Maßstabsgetreue Zeichnungen und historische Recherchen

Für die Entwicklung ihres Spiels musste das Team nicht nur maßstabsgenaue Karten zeichnen. Auch historische Recherchen, die Modellierung der Spielsteine für den 3D-Drucker und das inhaltliche Spieldesign mussten Hand und Fuß haben. Die Jury hob diesbezüglich ausdrücklich die Bandbreite der Aufgaben hervor, mit denen Geomatiker und Kartographen heutzutage betraut sind.

Den Anstoß zur Entwicklung des Spiels gab eine Pilgerwanderung von Azubi Eric Hannibal auf dem Wunderblutweg nach Bad Wilsnack. Entlang des Weges entdeckte er vier alte Postmeilensteine in Form von Sandsteinobelisken und stellte fest, dass diese mehr als sieben Kilometer auseinander lagen. Eine Recherche weckte dann das Interesse auch der übrigen Azubis an der alten Maßeinheit der Preußischen Meile und ihren historischen Umständen. Und an Beelitz, das im preußischen Postsystem einen wichtigen Stützpunkt bildete.

Die Spieleentwickler von links nach rechts: Johanna Kurzweg, Christian Moskwa, Jenny Giesecke, Laura Haase, Erik Hannibal. Quelle: privat

Folgerichtig zeigt das auf eine aus Leichtschaum bestehende KAPA-Platte gedruckte Spielfeld eine um Beelitz zentrierte Karte mit den Postrouten Preußens und seiner angrenzenden Herzogtümer und Königreiche anno 1861. Neben dem Kilometer dient die alte Preußische Meile zur grafischen Veranschaulichung des Maßstabs von 1:941.000 der Hauptkarte und kleineren Beikarten. Denn analog zur damaligen Vielstaaterei und ihren als zahlreichen Zollgrenzen, die das Fortkommen von Mensch und Waren erschwerten und verteuerten, war auch eine Vielzahl an Maßeinheiten in Gebrauch. Die Preußische Meile etwa entsprach 24.000 Fuß oder wahlweise 4000 Klaftern, 3600 Lachtern, 2000 Ruthen, 3864,722 Toisen oder eben 7532,4836 Metern. Als wäre das nicht schon kompliziert genug, gab es auch die geografische Postmeile, die 7407,4067 Meter maß. Eine einheitliche Maß- und Gewichtsordnung trat erst 1869 für den Norddeutschen Bund in Kraft.

Ein Spielzug entspricht der Tagesreise einer damaligen Postkutsche

Und so haben die Spieledesigner die Spielfeldgröße exakt so gewählt, dass jeder Spielzug verhältnismäßig in etwa der durchschnittlichen Tagesreise einer Postkutsche entspricht. Kleine, dem preußischen Original nachempfundene Meilensteine dienen als Spielfiguren. Hauptaufgabe der Spieler ist die Abholung von Postsendungen in Magdeburg oder Berlin und Zustellung zum jeweiligen Zielort – allen etwaigen Zwischenfällen zum Trotz. Als Inspiration für die Ereigniskarten und Aufträge, die die Spieler bewältigen müssen, dienten historische Ereignisse aus der Zeit von 1790 bis 1850. Für die Symbolik und Designelemente des Spiels standen alte Schriftstücke, Poststempel und Siegel aus der Mitte des 19. Jahrhunderts Pate.

Das Spielbrett kann als PDF heruntergeladen werden. Quelle: privat

Wer sich nun auf Spieleabende mit dem Postkutscher freut, muss sich noch gedulden: Bislang existieren nur vier Exemplare des Brettspiels. Auf großes Interesse stößt es – wie könnte es anders sein – in Beelitz, wo ein Exemplar zwischen den historischen Karten und Ausstellungsstücken der zum Museum umfunktionierten Alten Posthalterei einen würdigen Platz gefunden hat. „Es gab Überlegungen, das Spiel aufzulegen, aber leider gehören uns die Rechte daran nicht. Die liegen bei der Kartographie-Stiftung Ravenstein“, gibt Justine Remus von der Museumsverwaltung auf Nachfrage an.

Keine Massenproduktion geplant

Die übrigen drei Spiele befinden sich im Landesbetrieb, der noch keine konkreten Pläne damit hat. „Die Massenproduktion durch einen großen Spielehersteller möchten wir definitiv nicht anstreben“, so Thomas Gernhardt vom Landesbetrieb. „Ein Exemplar möchten wir auf Messen mitnehmen, um für den Ausbildungsberuf zu werben. Und dann haben wir das Projekt ja auch erst am 4. Februar der Deutschen Kartographischen Gesellschaft in einer Videokonferenz auf Zoom präsentiert, wo es auf reges Interesse stieß.“ Er könne sich aber durchaus eine Vervielfältigung in kleinerer Stückzahl vorstellen, so Gernhardt.

Erst einmal wird das Spiel auf einer eigenen Website der breiten Öffentlichkeit vorgestellt, auf der man sich die Spielanleitung herunterladen und Infos zur Entstehungsgeschichte nachlesen kann. Die Zielgruppe des Spiels sind Gruppen von zwei bis vier Personen ab einem Alter von zehn Jahren.

Das Spielbrett kann ein jeder unter www.geobasis-bb.de herunterladen.

Von Moritz Jacobi