Mit der Bimmelbahn in den Ruhestand

Brandenburg/H

Viele kennen seinen Namen, noch mehr sein Markenzeichen – den nach oben gezwirbelten langen Schnauzbart. Für die meisten Brandenburger war Rolf Nothnagel fast 35 Jahre lang das prägende Gesicht der Verkehrsbetriebe. Nun ist er im wohlverdienten Ruhestand.

Standesgemäßer Abgang

Mit diesem Bart kennt jedermann Rolf Nothnagel. Quelle: Jacqueline Steiner

Anzeige

So markant wie sein Schnauzbart ist auch der Abschied von seinem Herzensunternehmen: Die Kollegen holen ihn mit der Traditions-Straßenbahn vor seinem Haus in der Geschwister-Scholl-Straße ab und kutschieren ihn an seinem letzten Arbeitstag in Richtung Betriebshof. Ab der Haltestelle Waldcafé darf er die letzten Meter noch selbst in den Fahrerstand. Bei der Einfahrt auf dem Hof in der Upstallstraße erklingt laut die Melodie der russischen Nationalhymne. Die hatte er viele Jahre auch als Klingelton auf dem Handy.

Schiene wird zum Amboss

Aus einem Stück Straßenbahnschiene haben die Weichenbauer für Nothnagel einen Amboss gefeilt. Quelle: André Wirsing

Von den Kollegen bekommt der Fernreise-Fan, der es im März nur unter größten Anstrengungen geschafft hat, von seinem Afrika-Trip zuzrückzukehren, einen riesigen uralten Koffer mit Sperrholzverstärkungen an allen Ecken und Lederriemen. Darauf kleben die Bilder aller Mitarbeiter – stilecht in Sepia-Tönen eingefärbt. Er bekommt Gutscheine fürs Steakhaus, für den Baumarkt, etliche Weinflaschen. Aber die persönlichen Dinge rühren ihn wirklich: Etwa der aus einem Stück Straßenbahnschiene mit der Hand gefeilte Amboss, den „seine“ Weichenbauer hergestellt haben.

Unbedingter Zusammenhalt

Das wird er wohl vermissen, diesen unbedingten Zusammenhalt der Truppe, von denen viele ihr ganzes Berufsleben mit der Straßenbahn verbracht haben. Erst jüngst haben sie einen Meister nach 47 Jahren verabschiedet.

Rolf Nothnagel im Jahr 1988. Quelle: privat

Am 1. April 1986 fing er im Unternehmen an, nachdem er mit seiner Frau Birgit das Studium an der Hochschule für Verkehrstechnik in Dresden beendet hatte – sie im Eisenbahnbau, er im Maschinenbau für Schienenfahrzeuge. Sie begann in der Invest-Bauabteilung, er in der Gleisbautechnologie. Gemeinsam haben sie sogar noch ein großes Bauvorhaben realisiert – nämlich das neue Gleisdreieck am Neustädtischen Markt 1989.

Als er im April anfing zu arbeiten, eröffnete ihm sein Betriebsleiter, dass er die kommenden Wochenenden nicht privat verplanen sollte. Vielmehr waren große Pflaster-Reparaturen vor der 1.-Mai-Feier angesagt. Zur Maueröffnung 1989 an einem Donnerstagabend, fehlten am Freitag allerorten die Arbeiter, die meisten waren nach Berlin über die einstige Grenze gefahren. Nur seine Gleisbauer in der Fouquéstraße waren vollzählig angetreten.

Dienstbereit zu jeder Zeit

„Unsere Leute hatten damals meist kein Telefon. Doch wenn es geschneit hatte, waren sie mitten in der Nacht auf dem Betriebshof, sie wussten, dass sie gebraucht wurden.“ Das habe sich auch in Handy-Zeiten kaum geändert. Wenn irgendwo eine Straßenbahn aus dem Gleis gehopst war, wussten die Kollegen, dass nicht die Zwei-Mann-Bereitschaft das wieder beheben konnte. „Manche lagen an der Malge am Strand, haben dennoch den Anruf angenommen und waren nach wenigen Minuten da.“

Jeder Meter Gleis ausgetauscht

Baubesprechung von VBBr-Betriebsleiter Rolf Nothnagel und TUG-Chef Joachim Behm (v.li.) auf der Baustelle Kreuzung Magdeburger Straße und Fouquéstraße. Quelle: Rüdiger Böhme

Ohne den Teamgeist hätten sich die Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten wohl auch nicht bewerkstelligen lassen. Unter Nothnagels Ägide wurde jeder der 38 950 Meter Gleis ausgetauscht, ebenso die 117 Weichen im VBBr-Netz. Es liegt nichts mehr aus der Zeit vor seiner Tätigkeit herum. Drei Brückenbauwerke hat er begleitet: Jahrtausend-, Görden- und Luckenberger Brücke. Vier Plätze kamen hinzu: Nicolaiplatz, Hauptbahnhof, Neustädtischer Markt sowie Große Gartenstraße/Jacobstraße. 1995 wurden die ersten Tatra-Bahnen mit Niederflurelementen umgerüstet, gleichzeitig mussten die Bahnsteige abgesenkt werden. Das Umrüsten von zehn Langläuferbahnen erwies sich als besondere Herausforderung, weil dafür eine eigene Technologie entwickelt werden musste.

Wie will nun ein Mensch, der so technikvernarrt ist und 23 Jahre als Betriebsleiter Verantwortung getragen, als Kind den offenen Pferdebahnwagen am Bahnhof bewundert hat, so schnell loslassen?

Nachfolge ist geregelt

Die Nachfolge ist geregelt, der Elektroingenieur Christian Schilling konnte sieben Jahre lang an Nothnagels Seite Erfahrungen sammeln, die Betriebsleiterprüfung hat er seit dem Vorjahr. Zudem hat Rolf Nothnagel einen Beratervertrag beim VBBr bekommen, weil seine Erfahrung beispielsweise beim Anschaffen der zehn neuen Straßenbahnen in den kommenden vier Jahren noch gebraucht wird und er das Ausschreibungsverfahren mit verantwortet hat.

Schlosserei im Haus

Im Erdgeschoss seines Hauses hat er zudem eine kleine Schlosserei, auch dort kann er alle Maschinen bedienen, einschließlich des Schweißgerätes. Das hat wohl beim Erarbeiten des allseitigen Respekts geholfen – dass er immer wusste, wovon er redet und seinen Kollegen alles vormachen konnte.

Von André Wirsing