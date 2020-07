Mit der Fouqué-Bibliothek sagenhafte Ecken in der Altstadt entdecken

Brandenburg/H

Fasziniert starren die Kinder den Plauer Torturm hinauf. Denn hier gibt es Unerwartetes zu entdecken. Von der Straße aus nicht zu sehen, stecken eine Ratte, eine Schlange, eine Kuh, ein Schwein, ein Kamel, ein Ziege, ein Esel und ein Wolf ihre Köpfe aus den Nischen. Nicht das einzig Überraschende, was die Schüler auf ihrer gut einstündigen Tour sehen werden. Denn die Fouqué-Bibliothek hat zur „Sagenhaften Altstadtrallye“ eingeladen.

Vom Rathaus und zurück: Bei der Altstadtrallye konnten die Kinder nicht nur etliche historische Bauten ihrer Heimatstadt bestaunen, sondern bewegten sich auch vergnügt an der frischen Luft.

Jane Fanselow, Leiterin der Kinderbibliothek, hat sich das Programm erdacht, um den Kindern in den Ferien trotz Corona-Auflagen etwas bieten zu können. Rund um den Schneidermeister Albrecht hat sie eine stadtgeschichtliche Entdeckungsreise entwickelt, an deren Ende auch ein kleiner Schatz auf die Kinder wartet.

Vom Schneidermeister auf den Weg geschickt

Insgesamt 18 Rallye-Termine mit Hortgruppen sind prompt zusammen gekommen. „Das ist eine coole Sache, weil wir kein richtiges Ferienprogramm wegen Corona hatten“, findet René Stieger aus der Kita Pusteblume.

An diesem Mittwoch sind 18 Hortkinder aus der Einrichtung an der Wilhelm-Busch-Grundschule zur Bibliothek gekommen. Sie sammeln sich rund um den Brunnen vor dem Rathaus, um Jane Fanselows Geschichte zu lauschen. Die hält eine alte Schriftrolle – im Jahr 1461 datiert – und einen Schlüssel in die Höhe und liest die Worte des Schneidermeisters vor.

„Peter, mit Nadel und Faden kannst du geschickt umgehen. Von meinem Gesellen erwarte ich mehr. Zeige mir, dass du auch einen klugen Kopf hast“, heißt es darin. „Folge noch heute dem Weg, den der Brief dir zeigt. Am Ziel wartet jemand auf dich. Zeige ihm den Schlüssel und erfahre, was dereinst drei Schneidern in Brandenburg geschah....“

Und so folgen die Kinder gemeinsam mit der Bibliothekarin dem Weg, der auf der Schriftrolle beschrieben ist. „Beginne am Turm, den Raubritter Quitzow sah“, lautet der erste Hinweis, der die Schüler zum Plauer Torturm führt. Hier zeigt ihnen Jane Fanselow eben nicht nur vielen Tierköpfe, sondern noch einiges anderes rund um das alte Gemäuer.

Bauten ohne Fahrstuhl

Etwa die Tür, die als Eingang diente, aber sich in unerreichbarer Höhe befindet. „Was meint ihr, wie die da hochgekommen sind?“, fragt Fanselow. „Mit einem Fahrstuhl?“, schallt es zurück. Nein, dort entlang verlief der Wehrgang, beschreibt die Bibliothekarin, bevor sie auf einen Vorsprung im Gemäuer zu sprechen kommt – den Abort. „Das war die Toilette vom Wachmann“, schildert sie. „Alles, was er gemacht ist, ist dann einfach da runter gefallen.“ Das wird von den Hortkindern mit einigem „Iiiiiiiiiiiih“ kommentiert. Zeit, weiter zu gehen – zum nächsten Turm.

Durch die Wallpromenade, wo die Hortkinder einiges über die alte Stadtmauer und das eklige Wasser im Befestigungsgraben lernen, geht es zum Rathenower Torturm. Hier erfahren sie, warum der Spitzkegel auf dem Torturm von einem schmiedeeisernen Raben mit einem Ring im Schnabel gekrönt wird.

Der Weg ist noch lange nicht zuende. Sie schauen sich die Stadtmauer mit Wiekhaus an, erblicken die Gotthardtkirche durch ein Fenster, bevor sie vor dem imposanten Gemäuer eine Geschichte über Einhörner hören. Weiter geht es zu den Umrissen, die den Standort des Altstädtischen Mühlentorturms markieren, in die Bäcker- und Schusterstraße bis zurück zum Rathaus und dem Roland.

Ein Streich zum Schluss

Die Hortkinder haben ihr Ziel im Innenhof der Bibliothek erreicht. Jane Fanselow – mit dem Schlüssel in der Hand – verrät ihnen dort, was mit den drei Schneidern in Brandenburg geschah. Sie wurden Opfer eines Streiches, nachdem sie den Falschen beleidigt hatten. Denn der, ein Schalk namens Till Eulenspiegel, wusste sich zu wehren.

Sein Konterfei ziert das kleine Geschenk, dass die Schüler mit nach Hause nehmen können. Aus einer Schatztruhe wählen sie sich ein von Jannett Girbinger bunt bemaltes Steinchen.

Vorbei ist nun die Altstadt-Rallye – zum offensichtlichen Leidwesen der jungen Entdecker. „Am liebsten würde ich das 1000 Mal am Tag machen“, ruft ein Junge aus. „Es hat soviel Spaß gemacht!“

Von Antje Preuschoff